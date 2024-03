Obiettori di coscienza in piazza a Sanremo contro tutti i conflitti armati

Gli obiettori di coscienza al servizio militare che, in riferimento ai valori della non violenza e della solidarietà, hanno svolto nei decenni scorsi il servizio civile attraverso la Caritas Italiana nella Diocesi di Ventimiglia Sanremo, proporranno oggi in via Matteotti (angolo via Escoffier) a Sanremo, a partire dalle 11, “un momento silenzioso di riflessione e di denuncia sulla necessità impellente di interrompere i conflitti armati attualmente in corso in molte parti del mondo e recentemente vicini a noi, con la drammatica scia di violenza, morte, distruzione e sofferenza”.



“Consapevoli della complessità delle situazioni che hanno portato a sanguinosi conflitti, ed al di là delle ragioni e dei torti, siamo convinti della necessità di porre fine con altre vie ed altri mezzi a quanto sta accadendo e stanno subendo coloro che sono coinvolti in tali eventi sconvolgenti - dicono i promotori dell'iniziativa - ricordando e rilanciando uno dei numerosi messaggi recenti di Papa Francesco sul tema: “Prendere una sola parte, quella della pace”, si invitano tutti coloro che vogliono condividere tale momento a partecipare alla nostra iniziativa, a cui intendiamo dare seguito con altre proposte”.