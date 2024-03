Elezioni Sanremo: Forza Italia svela i primi nomi della lista a sostegno di Gianni Rolando

Forza Italia Sanremo sta lavorando alla composizione della propria lista in vista delle elezioni amministrative di giugno a sostegno del candidato sindaco Gianni Rolando.

“Durante il congresso nazionale svoltosi a Roma la settimana scorsa abbiamo trovato un Partito unito, compatto e con la voglia di continuare il progetto politico voluto da Silvio Berlusconi - dice il coordinatore provinciale Simone Baggioli - Forza Italia rappresenta una grande forza politica protagonista nel panorama locale, regionale, italiano ed internazionale, con una grande identità europea. È stato riconfermato al timone di Forza Italia Antonio Tajani e nominati quattro vicesegretari nazionali, tra cui l’amico Alberto Cirio, governatore del Piemonte e da sempre di supporto alle questioni legate al nostro territorio. A Roma abbiamo incontrato anche Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, eletto in precedenza nel nostro collegio imperiese con il quale ci confrontiamo spesso sulle varie tematiche di interesse collettivo. Con Maurizio Gasparri, con Roberto Bagnasco ed il figlio Carlo, coordinatore regionale, i rapporti sono molto saldi”.

E poi, in merito alle elezioni amministrative: “A Sanremo stiamo facendo un ottimo lavoro, con un entusiasmo coinvolgente stiamo completando la lista a sostegno del nostro candidato Sindaco Gianni Rolando. A livello locale siamo stati capaci di costruire un grande gruppo provinciale, unito, coeso, preparato, giovane ed equilibrato, dove il confronto interno è una vera e propria forma di crescita, un processo dialettico che va a porre il cittadino al centro del progetto. La mia candidatura è oramai una certezza e, dopo tre mandati, quindici anni di consiglio comunale, mi sento emozionato come il primo giorno di scuola. Ci sarà Patrizia Badino, vicecapo Gruppo in consiglio comunale, assistente medica, che ha deciso di ricandidarsi in quanto ha trovato nel gruppo di Forza Italia i valori, gli ideali e i contenuti che l’hanno resa una delle principali artefici del progetto politico locale. Anche Andrea Artioli, consigliere comunale, avvocato, in questi anni ha dato un fortissimo contributo alla cittadinanza, ha saputo studiare le pratiche, portare istanze votate all’unanimità, il suo impegno sull’Aurelia Bis è stato basilare, le sue battaglie sono state sempre mirate ad un obiettivo chiaro: il miglioramento delle condizioni della cittadinanza sanremese. La lista, inoltre, si compone di nuovi candidati, simpatizzanti iscritti a Forza Italia che si candidano al consiglio comunale con tanta volontà e voglia di dare il proprio contributo. Tra i giovani abbiamo Thomas Casabianca, che lavora nel settore bancario, da sempre in Forza Italia. Tra le donne abbiamo Isabella Piergiovanni, da sempre in Forza Italia, lavora nel settore ittico e della pesca, mai come ora è necessario avere una persona come lei che può contribuire alle istanze relative a questo settore. Altro grande personaggio, di grande esperienza in Forza Italia, l’amministratore Roberto Verrando, persona di spessore politico, capacità amministrativa e lavorativa, le sue idee ed i suoi contenuti saranno fondamentali per il futuro della nostra amata città. Angela Marano, specializzata in marketing management turistico, ha deciso di aderire al progetto di Forza Italia, affascinata dall’entusiasmo del partito, mamma single, potrà dare il suo apporto con fantasia e progettualità per le tante tematiche di cui si farà portavoce. Twiggy Isaia, giovane ed entusiasta candidata, partecipa al progetto con grande volontà di portare un contributo in termini di nuove idee, di razionalizzazione di espressione del mondo giovanile. Tra i Seniores abbiamo Pier Mosca, militante da sempre in Forza Italia. Sempre tra i grandi esperti abbiamo l’avvocato Eugenio Donato, forzista doc, grande appassionato di politica. Altra donna di rilievo Margherita Caparro, organizzatrice di eventi, mamma di due bimbi, sostenitrice di Forza Italia, ha deciso di candidarsi per portare il suo contributo, le sue idee, nel solco dei valori fondanti del partito. Tra i giovanissimi troviamo Umberto Bastianoni, organizzatore di eventi, motivato ed iscritto da anni al movimento giovanile di Forza Italia, sarà il megafono di quel mondo giovanile che a Sanremo molte volte viene poco ascoltato. Mimmo de Leonibus, anche lui iscritto di lunga data, porta la sua innata simpatia e la capacità organizzativa. Questi sono solo alcuni dei candidati che faranno parte della lista di Forza Italia a sostegno di Gianni Rolando”.