Volley: Sanremo, trasferta torinese per il Grafiche Amedeo

E’ una nuova trasferta piemontese –coi gialloneri attesi domani sera alle 20,45, alla palestra Manzoni di corso Svizzera a Torino, dal Volley Parrella– a caratterizzare la 17esima giornata del campionato nazionale maschile di serie B del Grafiche Amadeo.

Per la compagine matuziana, alle prese con una classifica che sembra non lasciarle scampo, si tratta dell’ennesimo difficile test. Ma nessuno, in casa giallonera, sembra avere intenzione di gettare anzitempo la spugna.

«Guardiamo avanti con fiducia, nella piena convinzione che il percorso intrapreso quest’anno finirà per dare frutti in un prossimo futuro -commenta il presidente del sodalizio sanremese, Giuseppe Privitera– le disavventure (infortuni e forfait) che hanno caratterizzato la nostra stagione, si sono trasformate in opportunità per quel bel gruppo di atleti che compongono le nostre squadre giovanili. Il nostro coach, Cesare Chiozzone, coscientemente, si è caricato l’onere di plasmare questi ragazzi, offrendo loro la possibilità di esibirsi su palcoscenici importanti acquisendo quell’esperienza che potrà tornare utile già in occasione della prossima stagione che stiamo cominciando a costruire sin da ora».

Le problematiche che hanno minato la stabilità del gruppo alleggerendone il potenziale, accompagnano il Grafiche Amadeo anche in occasione della gara in programma domani sera.

«Avrò a disposizione gli stessi elementi che hanno fatto parte, sabato scorso, della trasferta di Courgné, contro l’Alto Canavese. Anzi avrò un elemento in meno considerato che Riccardo Cirilli non farà parte del gruppo a causa di uno stiramento addominale che lo costringerà a rimanere lontano dai campi per almeno altre due o tre settimane -commenta l’allenatore del team matuziano, Cesare Chiozzone– spiace non poter affrontare il Volley Parrella con gli stessi elementi che facevano parte in origine del nostro gruppo. Avremmo potuto provare a ripetere la prova che caratterizzò, lo scorso fine ottobre, la gara di andata nel corso della quale strappammo due set ai torinesi ed andammo vicini ad aggiudicarci anche la partita. Comunque sia ci proveremo. L’entusiasmo non è mai venuto meno sostenuto dalla voglia dei nostri giovani che si stanno impegnando con passione e che sono elettrizzati dall’idea di potersi confrontare con squadre che dispongono di giocatori di livello tecnico ed agonistico elevato».

Le altre gare della 17esima giornata: Zephir Mulattieri SP – Yaka Malnate; Mercatò Alba – Alto Canavese TO; PVLCerealterra Ciriè – Saronno; Sant’Anna TomCar TO – Ilario Ormezzano BI; R&S Mozzate – Rossella ETS Caronno. Riposa: Trading Log SP.

Classifica: Alto Canavese TO 36, Sant’Anna TomCar TO* e Rossella ETS Caronno 35, PVL Cerealterra Cirié e Yaka Volley Malnate VA 31, Trading Log SP 24, Volley Parrella TO 23, Mercatò Alba* 18, Ilario Ormezzano BI e Saronno 16, R&S Mozzate* 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 2. *=Una partita in meno.