Angelillo Amaranta, dello Judo Club Sakura Arma di Taggia, 4a classificata ai campionati nazionali

E' un bel periodo per le ragazze del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. che stanno ottenendo ottimi risultati nelle gare alle quali partecipano.

Domenica scorsa, i Cadetti (anni 2007-2008-2009) erano in gara a Policoro (MT), bella cittadina della Basilicata dove è stata organizzata la finale nazionale del Campionato Italiano Cadetti A2 di judo.

Per la Società di Arma di Taggia era in gara Amaranta Angelillo, cat. di peso fino a 40 Kg. Nonostante fosse la sua prima gara a carattere nazionale, la giovane atleta non è lasciata intimorire e ha affrontato con decisione gli incontri che le si sono presentati.

La sua caparbietà, nonostante qualche insicurezza dovuta all' inesperienza, l' ha portata a raggiungere un ottimo quarto posto che le ha aperto le porte alla partecipazione alla finale nazionale del Campionato Italiano Cadetti A1 che si terrà ad Ostia Lido il 10/03/2024.

Il Maestro Ben.to Alberto Ferrigno, che ha seguito l' atleta in gara, ha commentato così l' evento: "sono soddisfatto del comportamento e del risultato raggiunto da Amaranta. E' un' atleta piena di entusiasmo, che desidera gareggiare e si impegna costantemente negli allenamenti in palestra. Deve fare ancora molta esperienza e questa si acquisisce soltanto allenandosi costantemente e gareggiando, senza timore di perdere. Con il gruppo preparato dall' Istruttore Alessio Ferrigno l' allenamento non manca, le gare sono in programma, per cui abbiamo fiducia che nuovi risultati possano arrivare".