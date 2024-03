I ragazzi delle leve 2011/2012 e 2013 dell’Ospedaletti sono stati invitati dal Monaco per un’amichevole a La Turbie - Centre de Performance della società biancorossa monegasca.

“I ragazzi hanno vissuto un’esperienza molto positiva che porteranno sempre con loro - dicono dalla società orange - in un centro sportivo bello per confrontarsi con altre realtà per una continua crescita sul piano sportivo e, soprattutto, su quello umano”.