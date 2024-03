Taggia, attivato lo sportello di assistenza per l’Assegno di Inclusione: "Un progetto fondamentale"

L’amministrazione comunale di Taggia ha autorizzato l’apertura di uno sportello di assistenza alla cittadinanza per l’attività di informazione, consulenza e orientamento relativo all’Assegno di Inclusione. Il servizio prenderà il via a partire dal 7 marzo 2024 e sarà attivo ogni giovedì dalle 15.00 alle 17.00 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Maurizio Negroni, assessore ai Servizi Sociali, spiega: “Nei mesi scorsi è stata profondamente modificata la normativa che regolava il vecchio reddito di cittadinanza. Dal 1° gennaio 2024 è stato infatti istituito l’Assegno di Inclusione con le relative nuove modalità di accesso alla misura. I nostri uffici hanno registrato un conseguente aumento delle richieste di supporto nella compilazione delle istanze, oltre a un aiuto per seguire il complesso iter e monitorare l’andamento del procedimento.”

Sarà possibile accedere al servizio, completamente gratuito, previo appuntamento contattando la Dott.ssa Giulia Cuozzo al numero 0184 476222 o inviando un’email al seguente indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.taggia.im.it.

Si avvisa che, per poter accedere al portale per l’istanza relativa all’Assegno di Inclusione, è necessario essere dotati di SPID oppure di carta d’identità elettronica.

“Riteniamo importante dotarci anche di questo ulteriore servizio per favorire la nostra cittadinanza e quella dei comuni della nostra vallata che beneficeranno anch’essi dell’iniziativa,” prosegue l’assessore Negroni. “I nostri uffici stanno lavorando per favorire un’efficace applicazione delle nuove misure. Verranno anche avviati, nei prossimi mesi, in collaborazione con i centri dell’impiego, alcuni progetti di inserimento lavorativo all’interno dei servizi comunali,” conclude.