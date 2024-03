Sanremo: strepitoso successo per il Convivio Rossiniano organizzato da Morenews (Video e Foto)

È stata una serata magica quella che si è svolta ieri sera presso il Victory Morgana Bay di Sanremo con un evento spettacolare dedicato al grande maestro Gioachino Rossini, uno dei compositori più importanti nella storia della musica italiana. Un omaggio alla sua genialità musicale, ascoltando le esecuzioni dal vivo di alcune sue più celebri composizioni con due talentuosi interpreti, Raffaella Portolese al piano e il baritono Gabriele Barinotto.

Un’esibizione coinvolgente e di alto livello artistico, dove la bravura della pianista e la potenza vocale del baritono hanno reso l'evento indimenticabile.

La serata è stata accompagnata dai racconti dei giornalisti Barbara Ronchi della Rocca e Claudio Porchia che hanno permesso di conoscere meglio l'uomo dietro al genio musicale, i suoi amori tormentati, le sue grandi passioni per il teatro e per la cucina.

Il delizioso menù firmato dallo chef Andrea Tucci, ha proposto alcuni dei piatti preferiti dal compositore, reinterpretati in chiave moderna con garbo e tecnica e che hanno riscosso grandi applausi.

Questo il menù:

Insalata Benedetta in ricordo del primo amore

Risotto alla Tancredi

Pollastra alla Rossini e Ratatouille alla parigina

Dolce sinfonia

Un appuntamento che ha permesso ai partecipanti di immergersi nell'atmosfera rossiniana, con le emozioni della sua musica, da segnalare la straordinaria interpretazione di Figaro, e con piatti che hanno saputo valorizzare al meglio gli ingredienti preferiti da Rossini e che hanno conquistato il palato dei commensali con la loro creatività e raffinatezza.

Il servizio veloce e preciso, ha contribuito al grande successo di una serata indimenticabile e di grande cultura.

Enrico Anghilante, editore del gruppo Morenews, che ha organizzato l’evento in chiusura di serata ha ringraziato tutti i partecipanti ed annunciato che saranno organizzati altri eventi culturali. Un modo per promuovere la cultura e la valorizzazione di un territorio come quello di Sanremo e della provincia di Imperia, cui il gruppo editoriale è fortemente legato. E la presenza dei tre principali candidati sindaco all’evento è un ulteriore conferma del forte rapporto con la città. Un caloroso applauso ha accolto le sue parole e tutti i presenti si sono congratulati per la riuscita della serata