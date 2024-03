Sanremo: al via la stagione dell'Ariston, grandi nomi tra musica, teatro e cabaret. Ad agosto torna Pucci

E’ stato presentato, questa mattina, il programma degli spettacoli primaverili dell’Ariston di Sanremo. Una serie di appuntamenti tra musica, commedia, cabaret e musical, per trascorrere qualche ora di relax nel teatro più famoso d’Italia, grazie al Festival della Canzone.

Grandi nomi dello spettacolo che si presenteranno, chi per la prima volta e chi per un gradito ritorno, all’Ariston di Sanremo che si conferma luogo importante per il divertimento di residenti e turisti. Una serie di appuntamenti che vede un calendario di vari generi ma che si preannuncia già oggi di grande successo.

Il via alla stagione verrà dato il 15 marzo, quando Luca Ravenna con lo spettacolo comico ‘Red sox’, un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense. Per Ravenna è il ritorno sul palco da quasi due anni.

Il 20 marzo, invece, salirà sul palco ‘Barbascura X’ con lo spettacolo ‘Amore bestiale tour’, un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Il 22 marzo sarà protagonista la musica, con l’orchestra Ritmico Sinfonica Italian, diretta dal Maestro Diego basso. Lo spettacolo vedrà come fil rouge la musica di Lucio Dalla.

Lunedì 25 e martedì 26 marzo tornerà, dopo il Festival, Teresa Mannino, in uno spettacolo giò ‘sold out’. L’artista siciliana si esibirà nel suo ‘Il giaguaro mi guarda storto’. Sabato 30 marzo ancora cabaret con Angelo Pintus e il suo ‘Una brutta persona’. Venerdì 5 aprile allieteranno il pubblico Katia Follesa e Angelo Pisani nello spettacolo 'Ti posso spiegare'.

Il 12 aprile alle 21 arriverà all’Ariston Vittorio Sgarbi con una lectio magistralis su Michelangelo, tratta dal libro dello stesso Sgarbi. Martedì 23 aprile, invece, torna il cabaret con Filippo Caccamo e le sue ‘Filippiche’ in un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano con un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili.

Giovedì 25 aprile ancora comicità e divertimento insieme a Biagio Izzo e la sua commedia ‘Balcone a tre piazze. Teatro anche il 29 aprile, quando Luca Bizzarri presenterà lo spettacolo teatrale ‘Non hanno un amico’. Per terminare aprile, il 30, torna la musica degli anni ’70 e ’80 con la Premiata Forneria Marconi. Sul palco andrà in scena lo spettacolo ‘PFM canta De Andrè anniversary’.

Si passa al mese di maggio quando, giovedì 2, torna lo spettacolo ‘Queen at the opera’, lo show rock-sinfonico che ha ottenuto un grande successo lo scorso anno, interamente basato sulla musica del gruppo che fu capitanato da Freddy Mercury. E dopo la musica dei Queen toccherà al musical: il 17 e 18 maggio sarà in scena ‘Neverland l’isola che non c’è’ con Roberto Ciufoli, Anastasia Kiuzmina e Margherita Rebeggiani.

La stagione estiva, che verrà presentata a fine primavera, vede già un’anticipazione: il 19 e 20 agosto, infatti salirà nuovamente sul palco Andrea Pucci, con la sua devastante comicità. Lo scorso anno Pucci riempì l’Ariston nella serata del 18 agosto e, quest’anno si riproporrà con due appuntamenti per consentire a tutti di seguire lo spettacolo.