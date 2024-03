L'allarme di Cna Imperia: "Aumento ingiustificato della ritenuta sui bonifici annienta le imprese dell'edilizia e impianti"

L'aumento repentino della ritenuta sui bonifici connessi al pagamento di corrispettivi che beneficiano di detrazioni fiscali, passato dall'8% all'11%, è una morsa finanziaria che strangola le imprese dell'edilizia e degli impianti. Con questa misura, il governo sta soffocando settori già provati da una brusca frenata economica.

Le imprese di costruzione e impiantistiche si trovano ora a dover anticipare al fisco 1,22 miliardi di euro, un peso insostenibile sulle loro spalle. Questo aumento improvviso si tradurrà in un incremento significativo dell'anticipazione finanziaria delle imposte sui redditi, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di molte aziende.

La ritenuta al 11% è ingiusta e priva di senso logico: viene applicata sui ricavi, mentre le imposte sono calcolate sul reddito effettivo. Questo significa che le imprese sono costrette a versare una quota sproporzionata dei loro redditi in anticipo, lasciando poco margine per investimenti e crescita.

Per le imprese di costruzione con punteggio ISA di affidabilità superiore a 8 (su una scala tra 1 e 10) emerge che per ogni 100 euro di ricavi, le imprese individuali generano non più di 25 euro di reddito, mentre le società di capitali per gli stessi 100 euro di ricavi, producono poco più di 12 euro di reddito. In altre parole per le imprese dell’edilizia l’11% della ritenuta equivale a chiedere alle imprese individuali di pagare in via anticipata una tassazione di più del 44% del reddito ed alle società di capitali di più del 90% del reddito.

Stessa storia per le imprese del settore degli impianti. Selezionando sempre le sole imprese con punteggio ISA di affidabilità superiore a 8 (su una scala tra 1 e 10), emerge che per ogni 100 euro di ricavi, le imprese individuali generano circa 30 euro di reddito, mentre le società di capitali per gli stessi 100 euro di ricavi, producono poco più di 11 euro di reddito. In altre parole per le imprese dell’edilizia l’11% della ritenuta equivale a chiedere alle imprese individuali di pagare in via anticipata una tassazione di più del 37% del reddito ed alle società di capitali di più del 98% del reddito.

Per recuperare interamente, in termini finanziari, l’ammontare di imposte anticipate con la ritenuta, le imprese devono attendere da un minimo di 283 giorni a un massimo di 647 giorni, quasi due anni.

“Chiediamo al governo di rivedere urgentemente questa misura ingiusta e dannosa. È necessario un dialogo aperto e costruttivo con le parti interessate per trovare soluzioni equilibrate che non penalizzino ulteriormente le imprese” commentano all’unisono Marco Zagni Presidente CNA Imperia Costruzioni, e Luca Falco Presidente CNA Imperia Impiantisti. Incalzano Zagni e Falco,"Questa misura è un colpo al cuore delle nostre imprese. Non possiamo restare in silenzio mentre il governo ci soffoca con tasse ingiuste e insostenibili. È ora di alzare la voce e difendere i nostri diritti e il nostro futuro."

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, infine dichiara:“È chiaro che il governo ha agito senza considerare le reali esigenze e le sfide affrontate dalle imprese del settore. La distanza tra ricavi e reddito è significativa, e questa misura aggrava ulteriormente le disparità, mettendo a repentaglio la tenuta stessa del tessuto imprenditoriale italiano.

Continua Vazzano, “Le imprese del settore edilizia e impianti non possono permettersi di aspettare. Ogni giorno di inazione porta con sé conseguenze sempre più gravi per il nostro tessuto economico. È tempo di agire e di proteggere le imprese che sono il motore trainante della nostra economia”.