Ginnastica: i risultati della 'Riviera dei Fiori' al campionato nazionale di Serie C di ritmica

si è svolta domenica scorsa la prima prova del Campionato Nazionale di Serie C di ginnastica ritmica. Anche quest’anno il campionato si svolge su più zone tecniche e la Liguria è stata abbinata al Piemonte e alla Toscana, creando uno dei raggruppamenti più combattuti e ‘complicati’ per questa disciplina.

La serie C è una gara a squadre dove si sommano i punteggi dei 4 attrezzi richiesti (palla, cerchio, clavette e nastro). Le difficoltà sono senza limitazioni, quindi il livello tecnico è di valore assoluto. L’obiettivo della Ginnastica Riviera dei Fiori, in questa occasione, non poteva essere il podio, anche se i tecnici Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion si sarebbero aspettati una partecipazione più incisiva con le ginnaste che si dimostrassero più ‘reattive’ in un contesto sicuramente gratificante visto il prestigio delle società coinvolte, alcune con le squadre maggiori che partecipano alla serie A.

Tra 15 giorni ci sarà la seconda prova a Torino e, in quell’occasione, le ginnaste Giada Caridi, Giulia Carrera e Sofia Pugachev, con la compagna di squadra Ginevra Viola in prestito per questo campionato dalla Arteginnastica di Finale Ligure (tecnici Carlotta e Andrea Violante) avranno la possibilità di migliorare i loro punteggi e la posizione in classifica.

Sempre la ritmica, sabato 17 febbraio a Manta (Cuneo), ha partecipato alla prima prova dei campionati organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Ritmica Europa. I programmi tecnici proposti risultano interessanti e coinvolgono un bel numero di nostre ginnaste che hanno eseguito esercizi utilizzando tutti gli attrezzi della ritmica in gare individuali ed a squadre. Buoni i risultati ottenuti dalle ginnaste ponentine: nella prima fascia Jasmine Menacer al 4° posto, nella seconda fascia (11 anni) terza Aurora Bonino, quinta Sofia Berenato; nei 12 anni oro per Camilla Cane, argento per Eleonora Visco, quinta Giorgia Morano e sesta Benedetta Navone. Nel livello Easy 1 fascia oro per Letizia Fonte e bronzo per Vittoria Altomonte. Nella seconda fascia: argento per Carlotta Sica e bronzo per Kristel Kopliku. Nella terza fascia (13 anni) quinta Arina Sohrai, sesta Ilaria Carbone. Nella quarta fascia (14-15 anni) sesta Gabriela Sorhai.

Nelle squadre allieve quarto posto ottenuto da Jasmine Menacer, Berenato Sofia e Aurora Bonino; nelle open gradino più alto del podio per Camilla Cane, Eleonora Visco, Giorgia Morano e Arina Sorhai, argento per Gabriela Sorhai, Benedetta Navone e Ilaria Carbone.

Passando al livello Joy: nelle allieve podio tutto riviera con, nell’ordine: Beatrice Solonari, Anna Lo Re, Camilla Rodi e Sofia Rolando. Nella fascia di età superiore argento per Benedetta Semiglia e 5° posto per Beatrice Di Bernardo. In terza fascia: seconda Alice Iaria, terza Sofia Guglielmino, quinta Isabella Amelio e sesta Laura Garibaldi. In quarta fascia argento per Giorgia Trosso.

Nel Silver nell’ordine: Esmeralda Caporusso, Alessia Cirone, Marie Panizzi e nel Gold Sofia Pugachev, Giada Caridi, Giulia Carrera ed Alice Frascarelli.

Il team dei tecnici composto da Monia Stabile, Lorenza Frascarelli,Andrea Vittoria Rosso, Vittoria Arieta, Ilaria Cavicchia, Alicya Panizzi e Daniela Breggion ha potuto verificare il livello di preparazione di questo nutrito ed entusiasta gruppo di ginnaste in vista dei prossimi impegni agonistici oltre a far vivere alle proprie atlete una simpatica trasferta ed esperienza sportiva.

La prossima settimana sarà di scena il trampolino elastico e l’acrobatica, con la seconda prova regionale in zona tecnica della FederGinnastica, in programma sabato a Milano, presso il Centro Federale della Milano 2000. La settimana successiva sarà il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori ad ospitare la prima prova del campionato a squadre di ginnastica artistica femminile e la serie di gare della sezione di ‘Ginnastica per Tutti’ con l’apporto organizzativo della DTR della sezione Alice Frascarelli.