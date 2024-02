Sanremo, il 5 marzo al teatro del Casinò concerto di Toninho Horta

Dopo un lunga assenza ritorna in Italia il grande Toninho Horta per un tour che lo porterà il 5 marzo a Sanremo nella bellissima cornice del Teatro del Casinò con inizio alle ore 21.00

Inserito in più occasioni dalla rivista specializzata Melody Maker fra i dieci migliori chirtarristi al mondo, Antonio Mauricio Horta de Melo, noto come Toninho Horta, è membro di spicco della celebre scuola musicale brasisiliana del Minas Gerais.

Voce affascinante e morbido tocco della chitarra, la sua musica prende ispirazione dai colori e suoni del Brasile nonché dalla tradizione chitarristica di stampo jazz, Wes Montgomery tra tutti.

Nel 1970 fece parte degli strumentisti che accompagnarono Elis Regina e Tom Jobim nello spettacolo Tom & Elis.

La sua crescente familiarità con l’ambiente musicale brasiliano fu dovuta alla sua presenza a fianco di Milton Nascimento e Wagner Tiso al “Clube de Esquina”

A partire dalla metà degli anni settanta ebbe occasione di collaborare sul palco o in sala d’incisione, con una schiera di artisti di prim’ordine;Caetano Veloso, Gal Costa, Sergio Mendes, Maria Bethania, Manhattan Transfer, Marisa Monte, Astrud Gilberto, Herbie Hancock, Pat Metheny, Keith Jarrett, Wayne Shorter, solo per citarne alcuni.

Con Toninho Horta si esibiranno Pietro Tonolo ai sassofoni e flauti, (già con Gil Evans, Lee Konitz, Sal Nistico, Enrico Rava, Steve Lacy...), Alfred Paixao al basso elettrico (Pino Daniele, Ivan Lins, Fiorella Mannoia...) Jordi Rossy (Brad Meldhau, Joshua Redman, Paquito D’Rivera, Danilo Perez...)

Il concerto è organizzato dalla Dem’Art , col patrocinio del Comune di Sanremo.

L’entrata è a offerta libera a favore dell’Associazione Gruppo Famiglie Dravet, nata per sostenere la ricerca per i bambini affetti dalla sindrome di Dravet.

Un’occasione quindi, non solo per assistere ad un concerto come quello di Toninho Horta di altissimo livello artistico,ma anche per evolvere fondi in beneficenza.