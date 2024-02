Sanremo: i risultati della scuola di danza 'Dance in Motion' alla 'Expression Dance Competition' di Firenze

Risultati di livello per le ballerine della scuola sanremese 'Dance in Motion' delle direttrici artistiche Chiara Napoli e Simona Tovoli a 'Expression Dance Competition' 2024 a Firenze.

Il gruppo Ado Plus ha ottenuto il primo posto nella sezione 'Danza fantasia' gruppi junior con la coreografia "Mamuthones", il gruppo 'Lab Baby' ha ottenuto il primo posto nella sezione 'Composizione coreografica' gruppi children con la coreografia "Dove sta Zazà?" e il gruppo terzo corso ha ottenuto il secondo posto nella sezione 'Modern/jazz contemporaneo' con la coreografia "Tropical Vibes".

Ottimi piazzamenti anche per le soliste. Nina Mesto ha ottenuto il secondo posto nella sezione 'Composizione coreografica' children, Amesia Azarova il primo posto nella sezione 'Danza fantasia' children.

Terzo posto per Elisabetta Corte nella sezione 'Danza fantasia' over, stesso piazzamento per Teodora Petrillo nella sezione 'Danza fantasia' junior.

Notevoli anche le performance Ado con "Convivium" e "Wall Street", intermedio con "Behind your eyes". Secondo corso con "Tante voci un solo grido", il quarto corso con "Miradas", le soliste Martina Natale e Sofia Di Luca.

“Il lavoro serio e appassionato porti sempre risultati preziosi - dicono Chiara Napoli e Simona Tovoli- siamo orgogliose di portare il nome della 'Dance in Motion' in tante realtà dove le ragazze possono mettersi in gioco, condividere, divertirsi ed esprimere il loro talento. Grazie ai nostri insegnanti e coreografi Andrea Cristina Carbone e Fabio Martini per il loro lavoro e supporto”.