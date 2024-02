Sanremo: al Museo Civico la conferenza di Leone Pippione sullo statista ponentino Giuseppe Biancheri

Domani pomeriggio alle 16, nella ex sala consiliare del Museo Civico di Sanremo, si terrà la conferenza a cura dello storio Leone Pippione (Presidente della Famija Sanremasca) su ‘Giuseppe Biancheri (1821 - 1908) - Uno statista del Ponente Ligure’.

Giuseppe Biancheri (Ventimiglia, 2 dicembre 1821–Torino, 28 ottobre 1908) è stato il presidente della Camera dei deputati rimasto in carica più a lungo in assoluto nella storia dell'Italia unita, avendo ricoperto a più riprese l'incarico per oltre 18 anni, dal 1870 al 1907.

Leone Pippione già sindaco di Sanremo, Consigliere regionale, Presidente della Famija Sanremasca e del Circolo Mattei, è un fine saggista e storico. A lui si deve il volume ‘Pietro Agosti, il primo podestà di Sanremo’, ultima fatica letteraria, la redazione de ‘La Gardiora’, pubblicazione culturale, e il concorso letterario ‘Testimoni del Tempo’.