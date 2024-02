Preparativi in corso per il carro fiorito dei Comuni di Vallecrosia e Camporosso. Assessore Ierace:”Un ringraziamento a tutti i volontari”

Tornano i carri fioriti a Sanremo e Vallecrosia e Camporosso si sono attivati per realizzare il carro che rappresenti i due comuni durante la classica sfilata.

“Un lavoro impegnativo, che è già iniziato da tempo - commenta l’assessore Ierace – e voglio ringraziare tutti i volontari che sono impegnati nella realizzazione del carro”.

Il progetto è stato realizzato da Diego Lupano, in collaborazione con il Sindaco di Camporosso Davide Gibelli e il consigliere di Vallecrosia Valeria Canazzaro. La scultura è stata realizzata dall’artista Attilia Poletti. “Un grazie particolare – dice Ierace - all’associazione ‘I Ruvinai’ per l’impegno (Mirko Romeo, Tiziana Lanziani, Salvatore Attardo, Michelino Galizzi, Lucio Lanfranco, Paolo Fioroni, Giovanni Dorandini, Stefano Pesce, Andrea Spinosi, Piero Valenti e la Presidente Vittoria Paone). Il loro contributo è fondamentale per rappresentare al meglio il nostro Comune, in un’evento importante a livello mediatico come i Carri Fioriti”.