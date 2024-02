Ospedaletti: nel weekend del 9 e 10 marzo va in scena l'iniziativa di Confcommercio 'Carciofo con gusto'

Il 9 e 10 marzo a Ospedaletti va in scena 'Carciofo con gusto', iniziativa della Confcommercio, realizzata in collaborazione con il Comune di Ospedaletti.

La due giorni proporrà numerose iniziative dedicate a questo saporito ortaggio. Un mercatino di prodotti tipici agroalimentari accoglierà il pubblico in Corso Regina Margherita e per i più curiosi sono in programma anche passeggiate alla scoperta dei campi di carciofo.

Doppio turno sia sabato sia domenica alle ore 10.00 e alle ore 15.00. Punto di incontro davanti al Comune di Ospedaletti in Via XX Settembre 24. Prenotarsi su Whatsapp al 326/0824866 - guida Marco Macchi. Accompagnati da una guida si arriverà al Santuario delle Porrine e si andrà alla scoperta delle coltivazioni di carciofo.

Sabato 9 marzo andrà in scena la commedia 'L'urtima ciuca' a cura della compagnia dialettale Nasciui Pe Rie, in programma alle ore 16,30 alla Piccola.

Domenica 10 marzo pomeriggio di musica e ballo con "Beatrice & Serena", sempre alla Piccola, a partire dalle ore 16,30.

Tantissimi e gustosissimi i menu a tema nelle giornate di sabato e domenica a pranzo, nei locali di Ospedaletti aderenti, con piatti tra i 4 e i 10 euro:

🔸Ristorante Bar Alexandra Ospedaletti

Tartare di tonno con carciofi crudi

Ravioli con carciofi

🔸 Dal Baffo Ospedaletti

Cacio Burger: pane ''Bun'' maionese, cipolla croccante, hamburger di fassona, burrata Carciofi crudi locali con patatine fritte

Carciofi crudi alla julienne con scaglie di grana

🔸 Bar BCS café

Tartare di Fassona con carciofi crudi, parmigiano e salsa chimichurri

Zeppole al carciofo con cipollotto

Margarita al carciofo

🔸 Osteria 1909Ristorante

Moscardini in umido con carciofi

Frittelle bianchetti e carciofi

Calice di vermentino

🔸 Come A Casa Ospedaletti

Baccala mantecato con i carciofi

Cuscus di pesce e cozze on carciofi

🔸 Street XX Bar ristorante:

Polpo e carciofo

Insalata di carciofi con rucola, tonno, olive grana e pane carasau

🔸 Pizzeria Ristorante Pappa Buona

Lasagna ai carciofi

Pizza ai carciofi

🔸 Il cantuccio - Ospedaletti

Risotto ai carciofi

Fritto Calamari carciofi

🔸 Spiaggia Bagni Regina, Ospedaletti

Panino con salmone marinato con salsa alla rapa rossa, formaggio spalmabile e carciofi

Frittura acciughe e carciofi

🔸 Bagni Sirena Ospedaletti

Carciofo ripieno di pesce spada

Polpette ai carciofi e tonno

🔸 Sant'Antonio Ospedaletti 1899

Torta di carciofi

Arancini con i carciofi

Straccetti di pollo e carciofi

Ospiti speciali:

🔸Magica Trilli, Via Roma 75, con la torta di carciofi e la focaccia stracchino e carciofi

🔸Gelateria Stop and go Via XX Settembre 73, con il fantastico gelato al carciofo

🔸Panificio Giuliani dal 1968 - Panetteria & Pasticceria italiane Via XX Settembre

🔸Ristorante Byblos, lungomare Cristoro Colombo 6, con i suoi piatti ricercati.