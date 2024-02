La presidente di Fondazione Nobel al Mercato dei Fiori: prima occasione per parlare della cerimonia del Premio (foto)

Visita al Mercato dei Fiori della presidente di fondazione Nobel Astrid Söderbergh, insieme all'events director Åsa Vestersköld, in città per l'inaugurazione del nuovo consolato svedese: un’occasione per parlare della presenza dei fiori di Sanremo alla cerimonia dei Premi Nobel 2024 a Stoccolma.

Accompagnata dall'assessore alla floricoltura Sara Tonegutti, la delegazione è stata accolta dal direttore Franco Barbagelata e da Lorenzo Bianchi (Mercato dei Fiori).

“Ringrazio Amaie Energia – dichiara l'assessore Tonegutti - per aver fornito i fiori che hanno fatto da cornice anche all'inaugurazione del nuovo consolato svedese nella meravigliosa Villa Nobel”.