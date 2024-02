'Di donne, di sogni e di chimere', voci e musica dall’universo Puccini al Palabigauda di Camporosso

La sala Tigli del Centro Falcone ospiterà domenica il primo appuntamento della rassegna ‘Camporosso in musica’, voluta e patrocinata dall’Amministrazione Comunale e la cui parte musicale è curata dall’Associazione Aquilone di Camporosso, quest’anno è particolarmente ricca e ospita eventi di alto livello.

‘Di donne, di sogni e di chimere’ accompagna lo spettatore in un viaggio nella musica e nelle atmosfere pucciniane con un programma molto vario e ricco di suggestioni e contaminazioni, indagando a fondo l’universo sonoro del compositore toscano: Luisa Repola propone alcune fantasie per pianoforte nelle quali vengono rilette sue pagine immortali; Gabriella Carioli, soprano, dà voce alle protagoniste delle opere più famose del grande compositore toscano interpretando quelle arie che ci affascinano da più di un secolo, mentre Agata Nerelli interpreterà monologhi scritti da Nicoletta Bracco, ispirati dai personaggi e dalle trame pucciniane.

Le animatrici di questo evento hanno alle spalle molteplici esperienze nel mondo musicale e artistico: Luisa Repola diplomata in pianoforte, didattica e propedeutica musicale al Conservatorio N. Paganini di Genova, svolge da anni un’intensa attività concertistica in diverse formazioni da camera e come maestro accompagnatore di cantanti lirici. È docente di pianoforte presso l’I. C. N. Sauro a indirizzo musicale di Imperia. Gabriella Carioli diplomata al Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria, si esibisce regolarmente sia in Italia che in Francia e ha al suo attivo ruoli di rilievo in allestimenti lirici. Dirige la scuola MusicArte Camporosso, dove insegna canto lirico e moderno e affianca all’attività didattica quella di organizzatrice di stagioni musicali ed eventi. Agata Nerelli e Nicoletta Bracco si formano ai laboratori di teatro di Roberto Diego Pesaola, una come attrice, l’altra come autrice e regista. Durante il loro solido legame artistico che dura ormai da trent’anni, hanno condiviso le esperienze teatrali più disparate in piazze e teatri tra Genova e Ventimiglia.

L’appuntamento è per domenica 3 marzo alle 16.30 alla Sala Tigli del Centro Polivalente Giovanni Falcone, in località Bigauda. Entrata libera.