Birra senza glutine: come è fatta e le sue caratteristiche

La birra è da sempre molto apprezzata, fin dall’antichità. Si sa però che nella sua ricetta originale è assolutamente sconsigliata per le persone celiache o che soffrono di intolleranza al glutine.

Per fortuna al giorno d’oggi è molto facile trovare una birra senza glutine, ma come si produce e quali sono le differenza con una birra classica? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e perché chi è intollerante al glutine può berla senza troppi problemi.

Informazioni generali sulla celiachia e le intolleranze

Iniziamo prima con il fare un po’ di chiarezza tra le differenze tra celiachia vera e propria e intolleranza al glutine. La prima è una malattia di tipo autoimmunitario prettamente dovuta da fattori genetici.

I celiaci non possono assolutamente mangiare glutine perché purtroppo quando viene introdotto nel loro organismo, gli anticorpi si mobilitano per eliminare il piccolo intestino creando vari problemi di salute.

L’intolleranza al glutine invece si può scatenare quando immettiamo troppo glutine nel nostro corpo e questa presenza eccessiva provoca un’ipersensibilità i cui effetti sono gonfiore, mal di pancia, diarrea. L’allergia si differenzia ancora da entrambi i casi perché di fatto è una reazione del sistema immunitario.

Per capire qualcosa in più sull’argomento, vi consigliamo di leggere questo articolo. Chiaramente per scoprire se si è affetti da celiachia o intolleranza bisogna sempre rivolgersi ad un medico per fare i dovuti test per poi seguire le giuste indicazioni.

Le differenze tra birra con e senza glutine

La birra classica si ottiene tramite la fermentazione di malto d’orzo, frumento e acqua insieme al luppolo. Il processo di produzione della birra prevede l’utilizzo di cereali che contengono glutine e proprio per questo motivo chi soffre di intolleranza o è celiachia non può assolutamente berla. Infatti, una birra classica contiene una quantità di glutine superiore ai 20 ppm che è la soglia limite di divieto di assunzione da parte dei celiaci.

Come fare, dunque, per bere una rinfrescante birra che non crei problemi ai celiaci? Esiste un metodo di prodizione di una birra totalmente senza glutine che può essere bevuta da chiunque. Ci sono in realtà due metodi grazie a cui è possibile ottenerla: il primo prevede l’utilizzo di cereali come riso o miglio che sono naturalmente privi di glutine.

Il secondo invece prevede l’utilizzo dei classici cereali, che però vengono sottoposti a particolari processi che permettono di abbassare il livello di glutine contenuto al loro interno, arrivando al di sotto 10 ppm. Infatti, ricordiamo che un qualsiasi alimento per poter essere assunto per legge da un celiaco deve avere un contenuto di glutine inferiore ai 20 ppm.

Non si deve neanche temere il rischio di contaminazione perché è del tutto assente nel caso in cui vengano sfruttati i cerali naturalmente privi di glutine. Nel caso invece si utilizzi il processo di eliminazione di glutine dai cereali che lo contengono ci potrebbe essere rischio di contaminazione. Per evitare ogni tipo di problema basterà controllare attentamente l’etichetta che deve riportare il famoso simbolo della spiga sbarrata.