L'esperto Vaccaro alla scoperta dei tesori gastronomici liguri: dall'olio di Taggia, al pane di Triora e la salsiccia di Ceriana

Dopo il successo ottenuto con “Green Table” e “A casa cucina papà”, per Vittorio Vaccaro inizia una nuova avventura sempre su Food Network, il canale tv del gruppo Warner Bros. Discovery dedicato al mondo della cucina. Dall’8 marzo andrà in onda, ogni venerdì alle 22.00, “Liguria a tavola” prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. Un vero e proprio viaggio nella Liguria più autentica in compagnia di Vittorio Vaccaro, attore per professione, musicista per passione e chef per vocazione, sempre attento alle tematiche che riguardano la famiglia e la convivialità. Sarà l’occasione per andare alla scoperta dei piatti tipici e delle ricette più gustose della Liguria, una terra ricca di tesori gastronomici e tradizioni culinarie antichissime, una regione che non smette mai di sorprendere.“Liguria a tavola è stata una grande sorpresa che mi ha permesso di conoscere una Liguria sconosciuta – racconta Vittorio Vaccaro – Ho scoperto colline e posti pazzeschi con una natura meravigliosa, luoghi che sembrano essersi fermati nel tempo”.

Un tour golosissimo per conoscere i piatti dei grandi chef, assaporare i gusti genuini della cucina di casa e scoprire le ricette e gli ingredienti più tipici. Questo viaggio nei sapori farà tappa a Sanremo, Taggia, Bajardo, San Romolo, Ceriana, Badalucco, Triora, Castellaro e Realdo. "Abbiamo conosciuto realtà che credono tantissimo nella loro cultura e nel loro territorio, persone genuine che mi hanno raccontato la loro storia – conclude Vaccaro – Sono esperienze che toccano il cuore e, da appassionato di food, è stato un piacere provare prodotti che si trovano solo in alcune zone della regione come l'olio di Taggia, la salsiccia di Ceriana e il pane di Triora solo per citarne alcuni".

L’appuntamento è quindi tutti i venerdì alle 22.00 su Food Network, canale 33 del digitale terrestre e in streaming sudiscovery+. Non resta che prendere posto perché la Liguria è a tavola!