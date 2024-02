Scomparsa del magistrato Rainieri, il ricordo e il cordoglio della Camera Penale Imperia - Sanremo

"La Camera Penale Imperia-Sanremo e i Penalisti tutti, esprimono il loro più sincero cordoglio per la perdita del Dott. Massimiliano Rainieri.

Giudice molto amato, apprezzato e rispettato dall'intera Avvocatura penale. Dotato di una raffinata intelligenza, di una sterminata cultura non solo giuridica e sempre animato da profonda sensibilità e umanità. Un grande Uomo e un grande Giudice. Con lui l'udienza non era mai banale o ordinaria, sapeva sempre stimolare le parti con argomenti arguti e puntuali. Con lui il processo è sempre stato un Giusto Processo. Lo ricorderemo sempre per i suoi modi garbati, per la sua ironia e il suo profondo amore per il Diritto.

Avv. Marco Bosio

Presidente Camera Penale Imperia-Sanremo".