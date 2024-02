Lettrice ringrazia tutto il personale del reparto di Ostetricia ad Imperia dopo la nascita della figlia

Una nostra lettrice, Nicoletta insieme alla sua piccola Adele, ci ha scritto per ringraziare il reparto di Ostetricia a Imperia:

“In un mondo perfetto ognuno dovrebbe svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, purtroppo però si legge troppo spesso che questo non avviene. Certo è normale lamentarsi delle inefficienze ma trovo giusto e doveroso anche sottolineare quando invece ci sono persone che svolgono il proprio lavoro con grande professionalità e magari anche qualcosa di più. È quanto ho riscontrato io, con mia grande sorpresa, in occasione del mio ricovero ospedaliero per la nascita della mia bimba pochi giorni prima dello scorso Natale. Nel reparto di ostetricia e ginecologia di Imperia ho incontrato personale davvero competente con grande professionalità, sensibilità ed empatia. Le ostetriche sono state meravigliose, una per tutte mi sento di citare Federica che mi ha seguita, aiutata e supportata nell'allattamento durante il mio ricovero. Tutto il personale in sala operatoria presente durante il mio parto cesareo è stato al top, a partire dal dottor Meloni che si è dimostrato un ottimo medico ed una bellissima persona. Oltre al personale ospedaliero mi sento di dover dire un enorme grazie ad un'ostetrica, ma non solo, soprattutto una donna ed una mamma, che incarna il miglior esempio di persona che non fa solo il suo lavoro bene ma lo fa proprio con passione, con amore e dedizione, si vede che le piace quello che fa e lo fa davvero bene. Si tratta della Signora Chiara B. del consultorio del Palasalute di Imperia che con il corso preparto ha preparato me e le altre future mamme ad affrontare tutte le fasi prima durante e dopo il parto permettendoci di arrivare al meraviglioso giorno con consapevolezza e maggior serenità, ma non solo, ci ha seguite anche nel post parto con gli incontri "Spazio Mamma" aiutandoci nelle prime fasi con i nostri neonati, donandoci informazioni utilissime e chiarendo tutti i nostri dubbi o inquietudini da neo mamme. Personalmente posso dire che senza il suo aiuto probabilmente non sarei riuscita ad allattare mia figlia, cosa a cui io tengo tanto. Un ringraziamento anche alla fisioterapista Valeria del Palasalute che con dolcezza e professionalità ha gestito gli incontri di massaggio neonatale. Insomma, dalla gravidanza al post parto la mia esperienza ad Imperia è stata molto positiva. Grazie di cuore”.