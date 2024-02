Un quarto di secolo per "Stelle nello Sport" tra eventi e solidarietà: oggi la cerimonia (Foto e Video)

Nel 2024, anno in cui Genova è la Capitale Europea dello Sport, Stelle nello Sport celebra i suoi primi venticinque anni. Il progetto, nato per consentire a tutti di conoscere le discipline meno famose e per celebrare gli sportivi più meritevoli, continua a portare avanti anno dopo anno le sue attività di promozione dei valori dello sport, pensato come fattore educativo fondamentale e come presidio socio culturale.

“Festeggiare i venticinque anni di Stelle nello Sport nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport è veramente emozionante, una bellissima congiunzione astrale - spiega Michele Corti, ideatore di Stelle nello Sport, all'evento di presentazione a Palazzo Tursi -. Siamo partiti nel 2000 con l’idea di celebrare tutti gli sport e i protagonisti delle varie discipline per cercare di scalfire la monocoltura calcistica e far scoprire realtà che meritano visibilità. Non abbiamo mai voluto chiamarli sport minori, perché avevano solo minore visibilità. Credo che in questi venticinque anni siamo riusciti in questo obiettivo: la squadra si è ampliata, accanto a Stelle nello Sport c’è Regione Liguria, il Comune di Genova, Fondazione Carige e le partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova, un mondo che abbiamo saputo mettere in rete per tante iniziative”.

Nel suo percorso, Stelle nello Sport ha organizzato milletrecento eventi, premiato quattrocentosessanta atleti e duecentoventicinque Società sportive con centosettantacinque testimonial e trentatremila cinquecento spettatori al Galà. Ha coinvolto centoquattromila e cinquecento studenti, tremilacinquecentoundici partecipanti al Premio Fotografico e distribuito centotrentatremila copie dell'Annuario ligure Sport. E ancora ha raccolto novecentonovantacinque cimeli per l'Asta benefica delle Stelle e totalizzato oltre quattrocentosettanta mila euro di fondi destinati alla Fondazione Gigi Ghirotti ed altre importanti cause abbracciate nel corso degli anni (dall'alluvione a Ponte Morandi, dall'emergenza Covid all'ultima iniziativa "Insieme per il Madagascar").

La Festa dello Sport, nel magnifico Parco Olimpico del Porto Antico di Genova, ha fatto "scendere in campo" un milione e centotrentamila persone.

Tanti i progetti che anche quest’anno saranno portati avanti: “Partiamo dal mondo della scuola: siamo presenti in più di trenta scuole ogni anno con le nostre Stelle a raccontare e trasmettere i valori dello sport, abbiamo un concorso scolastico che coinvolge più di diecimila studenti, abbiamo l’Olimpiade delle scuole che è cresciuta anno dopo anno - continua a spiegare Corti -.Tra le novità il ritorno della manifestazione ci sarà ‘Il più veloce della città’, che porteremo a Villa Gentile il 24 aprile con tanti partner. Ci sono poi gli eventi storici al Porto Antico: negli anni abbiamo fatto crescere la Festa dello Sport che ogni anno coinvolge tre giorni più di centomila persone nella palestra a cielo aperto e ha come obiettivo il modo migliore per avvicinare i giovani allo sport e far capire loro che ce ne sono tanti diversi e magari ancora per loro sconosciuti. Negli ultimi anni ci siamo concentrati molto sullo Sport Ability Day, il progetto che tramite il portale dedicato racconta ogni giorno le storie dello sport di tutte le abilità. Lo Sport Ability day alla Sciorba quest’anno sarà il 28 settembre ed è una festa davvero magica e incredibile: nel 2023 quasi mille ragazzi hanno provato trentacinque discipline diverse in un villaggio sportivo senza barriere. C’è poi il nostro impegno quotidiano nel raccontare i protagonisti dello sputo sul nostro portale Stelle dello Sport: dal 2000 a oggi, per il venticinquesimo anno, cerchiamo di promuovere lo sport e la cultura per tutti. Dovrei citare anche l’annuario ligure dello sport ma è davvero un lavoro quotidiano con tanti amici al nostro fianco. Oggi partono ufficialmente anche le votazioni per Stelle nello Sport 2024: uno dei progetti è l’elezione degli sportivi liguri dell’anno. Abbiamo lavorato accanto ad associazioni ed enti per scouting per scegliere i nomi da mettere in votazione e da oggi potranno votare per i loro sportivi dell’anno che saranno celebrati alla venticinquesima edizione del Gala il prossimo 23 maggio ai Magazzini del Cotone”.

Sono stati più di centoottantamila i voti arrivati per eleggere gli sportivi dell’anno 2023, con una partecipazione del pubblico sempre più grande anno dopo anno.

Simona Ferro, assessora allo Sport di Regione Liguria, commenta: “Stelle nello Sport è una grande vetrina di quello che è lo sport ligure. Abbiamo visto essere fondamentale, soprattutto per i più piccoli, per comprendere il valore di questo potente strumento. Molto importante è l’organizzazione della Festa dello sport, questa meravigliosa rassegna dove tutti possono iniziare a praticare sport per gioco, e magari far diventare una passione un vero obiettivo di una vita e trasformare un giovane appassionato in un grande atleta. Penso che Stelle nello sport sia cresciuta in questi venticinque anni grazie ai grandi talenti che abbiamo avuto, ma anche il contrario: tanti giovani hanno potuto impratichirsi e diventare gli atleti che oggi celebriamo”.

Dello stesso avviso anche l’assessora comunale allo Sport Alessandra Bianchi: “Stelle nello sport è una componente fondamentale e racchiude tutte le direttrici che fanno parte di Genova Capitale Europea dello Sport. Un progetto nato per dar voce a quelle discipline che trovavano meno spazio e che negli anni si è affermato e si conferma un punto di riferimento per tutti gli atleti e per gli addetti ai lavori. La Festa dello sport al Porto Antico, ma anche lo Sport Ability Day, l’impegno nelle scuole e l’attenzione al sociale… davvero un grandissimo progetto ed è una fortuna averlo sul nostro territorio”.

Continua il sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Il presidente Franco Henriquet commenta: “Stelle nello Sport ci ha seguito per tutte le nostre iniziative in questi venticinque anni, facendoci conoscere al mondo dello sport e ha potuto far sì che la cittadinanza conoscesse i nostri servizi nei confronti delle persone in difficoltà e per questa va a loro un grande ringraziamento. Quest’anno si festeggiano anche i quarant’anni di vita dell’associazione, oggi fondazione, quindi si celebra una doppia ricorrenza”.

“Questo progetto sta valorizzando lo sport a 360 gradi - spiega Antonio Micillo, presidente del Coni Liguria -. Ho il privilegio di essere stato alla prima edizione a Quarto e di veder crescere Stelle nello Sport in modo esponenziale: un progetto che il Coni ha appoggiato da subito, intendendo lo sport come sociale e cultura”.

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Oltre ad aver preso il via le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell'anno nelle tradizionali categorie (Rossoblucerchiati, Big, Junior, Green e Società), partono anche il Premio Fotografico Nicali-Iren, il concorso scolastico "Il Bello dello Sport “gli incontri nelle scuole con i Campioni e gli esperti su temi quali alimentazione, droghe, dipendenze. Appuntamento speciale il 4 aprile a Palazzo Ducale per festeggiare "25 anni di emozioni sportive" nella Charity Night delle Stelle dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti mentre il 23 maggio ci sarà il 25° Galà delle Stelle ad anticipare tre giornate straordinarie di Festa dello Sport che torna al Porto Antico dal 24 al 26 maggio mentre lo SportAbility Day illuminerà l'impianto Sciorba MySport il 28 settembre. A novembre gli appuntamenti all'interno del Festival Orientamenti e poi il Natale degli Sportivi.

Le più prestigiose firme dello sport azzurro e internazionale partecipano all'Asta benefica delle Stelle sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport. Ogni settimana tanti cimeli originali e autografati vanno all'asta per Ghirotti mentre il mondo sportivo ligure partecipa alla maratona benefica grazie alla "Lotteria delle Stelle” una crociera Msc per 2 persone in palio (www.stellenellosport.com/charity). Obiettivo ambizioso è quello di superare i 45.000 euro donati nel 2023 alla Fondazione presieduta dal Prof. Henriquet.

Stelle nello Sport dedicherà come per tradizione grande attenzione al mondo della scuola, anche grazie alla partnership con Orientamenti. Lo scorso anno sono stati oltre 15.000 gli studenti coinvolti e nel 2024, agli incontri con i Campioni nell'ambito del progetto "Una Classe di Valori" si affiancheranno le "lezioni" su alimentazione, abusi, dipendenze realizzate con il contributo scientifico di Villa Montallegro nell'ambito de filone #piùgustoperlavita. Numerosi sono gli istituti scolastici liguri aderenti al concorso scolastico "Il Bello dello Sport". Sono 17.000 i moduli distribuiti per consentire agli studenti di raccontare attraverso scritti e disegni cosa rappresenta per loro lo sport.

Il rapporto con l'Ufficio Scolastico Regionale è sempre più stretto. La novità del 2024 è il ritorno de "Il più Veloce della Città", gara rivolta agli alunni delle primarie e secondarie di primo gradi che vivrà il suo atto finale a Villa Gentile il 24 aprile. Sono già numerose le adesioni già registrate per l'Olimpiade delle Scuole che si terrà Venerdì 24 Maggio alla Festa dello Sport, nel Villaggio Sportivo del Porto Antico. Ogni classe potrà sviluppare un proprio percorso di almeno 5 discipline sportive e alla fine tutti vincitori con un premio per ogni studente. Tutti i dettagli dei progetti educational di Stelle nello Sport (QUI). Prosegue anche l'impegno, al fianco di Amiu, per promuovere una più efficace raccolta differenziata negli impianti sportivi genovesi. Al termine dello scorso anno sono state premiate tre Associazioni che si sono dimostrate "virtuose" nella gestione del loro impianto: Futsal Club Genova, Associazione Genovese Arcieri e Società Ippica del Bardigiano. Nel 2024 scatta la seconda fase del progetto con il coinvolgimento degli impianti sportivi e di numerosi eventi sul territorio.

Il progetto gode del patrocinio di Sport e Salute, Coni e Cip in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.