Calcio giovanile. Per l'Ospedaletti pari nel big match della Juniores contro la Golfo Dianese

Il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti ha visto il pareggio 1-1 della Juniores nel big match di giornata contro la capolista Golfo Dianese. Risultato che consente alla formazione orange di mantenere la momentanea vetta della classifica a quota 33 punti in attesa che la formazione dianese recuperi il match contro il Taggia.

Battuta d’arresto, invece, per gli Allievi Provinciali Under17, superati dal Camporosso, e per gli Allievi Regionali Under16, sconfitti in trasferta dal Città di Savona. Stessa sorte anche per i Giovanissimi Regionali Under14 contro il Legino.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - Golfo Dianese 1-1

Marcatori: Caffi

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Di Nicola, 4 Molinari, 5 Caffi, 6 Petrullà, 7 Cascone, 8 Sartori, 9 Raviola, 10 Angeli, 11 Recine

A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Santarsiero, 14 Avandro, 15 Consalvo, 16 Di Michele, 17 D’Alessandro, 18 Lazri, 19 Bacciarelli, 20 Mbithi

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Provinciali Under17

Camporosso - Ospedaletti 3-2

Marcatori: Lazri, Kanina

Ospedaletti: 1 Ruscitti, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Monterosso, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Lazri, 11 Aboulfadl A.

A disposizione: 12 Annis, 13 Abidi, 14 Aboulfadl M.

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Città di Savona - Ospedaletti 3-1

Marcatori: Turrini

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Micaroni, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Faurie, 7 Ben Mzaker, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Quartiere

A disposizione: 12 Calipa, 13 Borella, 14 Vinciguerra, 15 Le Rose, 16 Urciuoli, 17 Valente

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Ospedaletti - Legino 1-4

Marcatori: Rodigari

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Spaggiari, 3 Cannarozzo, 4 Rodigari, 5 Guardiani, 6 Scialanca, 7 Rinaldi, 8 Ghiacci, 9 Lazri, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Di Martino, 14 Belvisi, 15 Ambesi, 16 Traverso

Allenatore: Ferdinando Eulogio