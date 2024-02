Dismissione della rete filoviaria Ventimiglia-Taggia: ordine del giorno del Consigliere sanremese Lombardi

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, ha presentato un ordine del giorno nel quale invita il Sindaco e la Giunta a verificare alla Riviera Trasporti la possibilità di intraprendere azioni per mettere in sicurezza, attraverso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la rete filoviaria.

“Non solo per mantenere il decoro urbano – scrive Lombardi - ma soprattutto per non mettere in pericolo l’incolumità delle persone, ed evitare, quindi, lo smantellamento dell’intera linea filoviaria che, nell’ottica del trasporto ambientalmente sostenibile, potrebbe rappresentare un’efficace offerta di mobilità”.

“La ‘Filovia dei Fiori’, che collega Ventimiglia e Taggia attraversando i Comuni di Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti e Sanremo, è una delle più antiche d’Italia e la più lunga d’Europa: la rete si snoda lungo una tratta che attraversa una delle più suggestive e panoramiche zone costiere del Paese diventata un’importante fonte di attrazione turistica. Con tutte le sue pertinenze mobili ed immobili, attualmente è di proprietà di Riviera Trasporti. Le società proprietarie della rete filoviaria nel corso degli anni hanno beneficiato di finanziamenti, anche regionali, per riqualificare e valorizzare l’infrastruttura”.

L’ordine del giorno è stato presentato dopo che è stata confermata la dismissione della rete filoviaria ma Lombardi fa presente che, una Legge regionale del 2013 prevede come “L’alienazione e la diversa destinazione dei mezzi e dei beni per i quali sono stati concessi contributi sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Regione”. Inoltre ricorda che “Il Comune di Sanremo è stato Ente promotore e capofila di un progetto, approvato dalla Giunta comunale nel 2021, per valorizzare e quantificare integralmente l’infrastruttura, operazione che avrebbe portato benefici ai comuni interessati. Il progetto, purtroppo, è stato accantonato con la motivazione che l’utenza che avrebbe usufruito del servizio sarebbe stata troppo limitata”. Ora Lombardi chiede azioni per mettere in sicurezza la rete.