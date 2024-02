Casinò di Sanremo: alcune curiosità che non conoscevi

Quando si pensa alla colorata e floreale città di Sanremo istintivamente siamo portati a immaginare il Festival della Canzone Italiana , il Premio Tenco, l’arrivo della corsa ciclistica Milano-Sanremo e, non per ultimo, il suo noto e prestigioso Casinò. Pensando proprio a quest’ultimo, però, non tutti conoscono la storia e le curiosità che si celano dietro le sontuose mura di un edificio così bello e imponente.

È il 14 gennaio 1905 quando il Casinò di Sanremo, la prima casa da gioco d'Italia, apre le sue porte al pubblico, inaugurando così una delle attrazioni più iconiche della Città dei Fiori. Progettato in stile liberty dall'architetto francese Eugène Ferret, questo elegante edificio si trasforma presto in un punto di riferimento per l'alta società dell'epoca, offrendo intrattenimenti vari ai ricchi ospiti, soprattutto stranieri. La Belle Époque segna un periodo di splendore per Sanremo, che diventa una meta turistica amata dai nobili nordeuropei, favorita da una tolleranza senza restrizioni per il gioco.

Negli anni '30, nonostante il divieto del gioco imposto dal Governo fascista, Sanremo continua ad affermarsi a livello internazionale grazie al suo Casinò, che diventa anche un centro culturale e di spettacolo. Consulenti del calibro di Pietro Mascagni, Luigi Pirandello con l'attrice Marta Abba e Francesco Pastonchi contribuiscono a consolidare la sua reputazione. L'edificio subisce successivamente un ampliamento, con l'aggiunta delle due cupole laterali e della Sala Cinquecento, adornata con un magnifico soffitto ligneo e scene di caccia alle pareti.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in una difficile fase di ricostruzione, la città ligure oggi nota per i suoi fiori e per i tanti eventi a cui fa da cornice riparte proprio dal suo Casinò. Nel 1946, l'attore Carlo Dapporto organizza la prima della rivista "Riviera Follies" nel Salone delle Feste del Casinò, che diventa poi la sede del primo Festival della Canzone Italiana il 29 gennaio 1951. È da qui che parte la celebre frase di saluto del presentatore Nunzio Filogamo: "Cari amici vicini e lontani", nata inizialmente come invito agli ospiti presenti durante una cena di gala. La prima edizione del Festival vede la partecipazione di quattro interpreti, tra cui Nilla Pizzi con la celebre "Grazie dei fiori". In seguito, il Salone delle Feste viene adattato per ospitare le moderne slot-machine, che oggi sono in totale 484.

Per chi desidera cimentarsi ai tavoli da gioco tradizionali, al primo piano del Casinò si trovano le sale dedicate ai giochi francesi e americani, anche disponibili online. Si narra che l'ingresso principale del Casinò porti sfortuna, mentre toccare il piede della Cica Cica, una statua di Odoardo Tabacchi, porti fortuna.

Il Casinò di Sanremo ha ospitato numerose figure di spicco nel corso degli anni, tra cui Vittorio De Sica, Re Gustavo di Svezia, Re Leopoldo del Belgio, i Principi Ranieri e Grace di Monaco e Re Faruq d'Egitto, protagonista di una curiosa mano di poker che lo ha reso parte della storia. Oltre ai giochi, la struttura offre due ristoranti rinomati, il Biribissi e il Roof Garden, famosi per l'ottima cucina e gli spettacoli che vi si tengono regolarmente.

Il Casinò di Sanremo, insomma, è molto più di un luogo di gioco: è un simbolo di storia, cultura e fascino che continua a catturare l'immaginazione dei visitatori di tutto il mondo accogliendo i giocatori dei casino online in quello che rappresenta a tutti gli effetti ancora oggi un tempio del gioco in vecchio stile, ma con tutte le comodità più moderne.