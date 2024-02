A Roma apre Kinèsis: il centro polifunzionale per i disturbi dell’ATM ideato dal Dottor Emanuele Puzzilli

È stato recentemente inaugurato a Roma il nuovo centro polifunzionale Kinèsis ideato dal Dottor Emanuele Puzzilli, affermato professionista nel campo dell’odontoiatria ed esperto di estetica del sorriso. Kinèsis – situato all’interno dello studio White del Dottor Puzzilli, – rappresenta un polo d’eccellenza e d’avanguardia nel trattamento dei disturbi dell’articolazione temporo mandibolare (ATM).

L’articolazione temporo mandibolare, parte fondamentale della mandibola, si trova al centro di una fitta e intricata rete di connessioni che interessano diverse funzioni fisiologiche: masticazione, vista, postura. Eventuali squilibri o malfunzionamenti di questo centro nevralgico possono tradursi in disturbi che colpiscono anche zone molto lontane del corpo. Ad esempio, da problemi dell’ATM posso generarsi emicranie, dolori ossei, articolari e muscolari, difetti della vista e della postura. Fastidi gravi o meno gravi che, per essere risolti, devono essere affrontati mediante un approccio polispecialistico e integrato, che chiama in causa diversi professionisti, capaci di collaborare tra di loro per proporre al paziente una soluzione unitaria e organica.

“I nostri centri dispongono da sempre delle tecnologie e dei macchinari più all’avanguardia per risolvere qualsiasi problema legato alla salute della bocca e dei denti. Volevo però offrire ai nostri pazienti qualcosa di più: la possibilità di accedere al know how di professionisti esperti in diverse discipline e gestire così al meglio problematiche legate solo parzialmente all’igiene e alla salute dentale, ma causate anche da altri fattori”, spiega il Dottor Puzzilli. “All’interno della nostra struttura, infatti, operano in sinergia una pluralità di professionisti del settore, specializzati in ortodonzia, osteopatia, optometria, logopedia, nutrizione e riprogrammazione posturale. Questo permette al paziente di godere di un approccio integrato, che non trascura nessun aspetto e permette di ottenere un miglioramento complessivo e duraturo del proprio benessere psico-fisico”.

In dettaglio, le problematiche sulle quali le discipline offerte da Kinèsis possono intervenire sono:

Ortodonzia: interviene su bruxismo e malocclusioni dentali, riallineando la masticazione e riequilibrando l’articolazione.

Osteopatia: valuta la sussistenza di possibili difetti posturali a carico della colonna vertebrale e interviene per correggerli.

Optometria: verifica e corregge la possibile presenza di difetti della vista correlati ai difetti posturali e ai disturbi dell’ATM.

Logopedia: interviene sui problemi di linguaggio, comunicazione, voce e deglutizione connessi con i disturbi dell’ATM.

Nutrizione: mediante un piano alimentare mirato favorisce la ricomposizione corporea, utile a migliorare la postura.

Riprogrammazione posturale: pianifica l’attività di riabilitazione muscolare che accompagna e facilita il complessivo riequilibrio del corpo.

A dirigere Kinèsis, il Dottor Riccardo Bianchini. Laureato in scienze motorie e diplomato in osteopatia, si è successivamente specializzato in kinesiologia applicata all’osteopatia, in kinesiologia integrata all’ortodonzia e all’osteopatia e in osteopatia pediatrica.

Gli altri specialisti del centro sono: Marco Addestri, osteopata e fisioterapista; Valeria Virgili, Logopedista; Raffaella Bandoni, optometrista; Daniele Marchese, nutrizionista; Flavia Alessandri, esperta di riprogrammazione posturale. https://www.studiodontoiatricopuzzilli.it/



* * *

Dottor Emanuele Puzzilli

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata, Emanuele Puzzilli ha seguito corsi di perfezionamento in parodontologia presso l’Università della California a Los Angeles, post graduate in implantologia presso l’ospedale San Raffaele di Milano, master di secondo livello nell’utilizzo del laser in odontoiatria presso l’Università degli studi di Firenze, oltre a costanti aggiornamenti in campo implantoprotesico. I suoi centri dentali offrono servizi di ortodonzia, tradizionale e trasparente, estetica dentale, pedodonzia, impianti e igiene dentale, interventi laser odontoiatrico, gnatologia, odontoiatria e chirurgia conservativa, odontoiatria olistica e chirurgia orale.

“Madre natura ci ha dato due dentizioni: quella da latte e quella permanente. La terza la facciamo noi” – Dottor Emanuele Puzzilli