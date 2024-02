Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 28 febbraio a domenica 3 marzo in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO



SANREMO

10.00-18.00. Master Expo 2024: ultimo giorno della fiera con le eccellenze della ristorazione e hotellerie per valorizzare il territorio. Palafiori di corso Garibaldi (più info)



19.00. Inaugurazione della mostra personale di Manuela Martorana dal titolo ‘Roma insolita’. Bar OltreOltrelacqua di corso Orazio Raimondo 93

IMPERIA

8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)



NICE



14.30. Battaglia dei fiori nell’ambito del Carnevale di Nizza: figuranti in costume sfilano su carri decorati con deliziosi fiori e inondano il pubblico con una pioggia di fiori. Place Masséna (più info)





GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO



SANREMO



17.00-19.00. ‘Accademia dell’Intreccio dei parmuleri di Capitan Bresca’: corso per imparare l’arte dell’intreccio delle palme secondo l’antica tradizione sanremasca per la Domenica delle Palme. Floriseum a Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (tutti i giovedì fino al 14 marzo), informazioni: +39 335 580 8477



20.00. ‘Convivio Rossiniano’: cena gourmet con un elegante programma musicale ed un appassionante storytelling. Victory Morgana Bay in Lungomare Trento e Trieste 16, info 333.57788 (più info)

21.00. ‘Il trionfo della leggerezza e il tono marziale della Sinfonia militare’: concerto della Sinfonica diretta dal M° Marco Moresco con Chioè Dufossez al flauto. Musiche di Muratore, Mozart, Haydn. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.30. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) Per la rassegna ‘Il tea con l’autore’, Angela Staude Terzani presenta la sua autobiografia ‘L’età dell’entusiasmo. La mia vita con Tiziano’ (Longanesi). Biblioteca Comunale Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)

21.00. Fête du Citron’: sfilata notturna con carri luminosi sulla Promenade du Soleil al ritmo di bande di ottoni, orchestre e gruppi folk (più info)

MONACO

20.00. ‘Cavalleria rusticana & Gianni Schicchi’: melodramma in un atto Musica di Pietro Mascagni (1863-1945). Libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dall'omonima novella di Giovanni Verga. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



VENERDI’ 1 MARZO

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

20.15. ‘La Donna di Picche’: ‘Cena con delitto’ con la regia di Alessandro Manera (menù completo 40 euro per ogni tipo di alimentazione, bevande incluse) con ricavato a favore del service Lions Cub Imperia La Torre per la sensibilizzazione all'autismo. Ex Frantoio Fratelli Carli, via Garessio 13 (possibilità utilizzo parcheggio Emporio Fratelli Carli)

21.00. Per la 6ª stagione culturale della Concattedrale dei Santi Maurizio, concerto dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova ‘Serenate per Archi’. Direttore e solista Domenico Nordio. Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri

VALLECROSIA

20. 30. ‘Come educare e crescere nell’era digitale?’: conferenza del prof. Giorgio Capellani su tecnologie e strumenti digitali, di come hanno modificato la nostra vita e di come proteggerci dai loro rischi. Dedicato a tutti: genitori, insegnanti, educatori ed adulti di tutte le età. A cura dell'Associazione Pedagogica Steineriana Vallebona. Teatro San Rocco, partecipazione a libero contributo, info 347 8950918



BORDIGHERA



21.00. ‘Futurismo: quale il ruolo della donna e quali impulsi nella moda?’: serata organizzata dal collettivo Cose moderne 2.0 dove Chiara Melli illustra il ruolo della donna nel Futurismo e degli impulsi che diede al campo della moda oltre che in alcuni aspetti della vita mondana. Sede di Noi4You in via Firenze 1 (per partecipare necessario iscriversi su whatsapp al 349 8521311)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero, +377 97708947 (più info)

MONACO

20.00. Spettacolo musicale ‘La leggerezza delle cose’del pianista Roberto Prosseda, ispirato alle Lezioni Americane di Italo Calvino. Théâtre des Variétés, info +377 97708947 (più info)



SABATO 2 MARZO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

11.55. Partenza regata del Festival della Vela a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio antistante la città, anche domani (più info)



IMPERIA



17.30. Per la rassegna letteraria ‘Librinsieme’, incontro con la scrittrice imperiese Raffaella Ranise, a cura delle Libreria Mondadori. Biblioteca Civica Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero

18.00. Per la rassegna ‘Crimini al calice’ dedicata al noir, lo scrittore Danilo Balestra presenta il libro ‘Sanremo Noir’. Bar Pepe & Vino, viale Matteotti (ex Vittoria, 10 euro compreso aperitivo), info 320 1395802



VENTIMIGLIA



15.00. 'Musica Maestra!': incontro pubblico con la direttrice della storica Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’, Diandra Di Franco, per ripercorrere attraverso racconti e narrazioni la storia dell’associazione civica che quest’anno compie 171 anni. Sede della Banda Musicale, Centro Studi di Via Roma 61, ingresso libero e gratuito



18.00. ‘Migr’azioni Musicali’: concerto del quartetto d’archi dell’Orchestra Note Libere e del coro Troubar Clair con musiche di Vivaldi, Morricone e De Andrè. Sala polivalente della Chiesa di Sant’Agostino. ingresso a offerta libera a sostegno del premio ‘Testimone di Pace’



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)



BORDIGHERA



17.00. Conversazione corredata di immagini che il Prof. Lorenzo Vizzini sull’avvenuta assegnazione al Panthéon di Parigi di Missak Manouchian, capo di un gruppo partigiano di Parigi che lottò duramente contro i nazisti e i collaborazionisti di Vichy. Sede ANPI/UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero



OSPEDALETTI

10.00. Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi’, ‘Carciofo con gusto’: percorso enogastronomico tra i ristoranti aderenti + 'mercatino del gusto' con esposizione e vendita di prodotti tipici agro-alimentari lungo il boulevard, corso Regina Margherita, anche domani

16.30. Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi’, commedia dialettale 'L'urtima ciuca' a cura della compagnia Nasciui Pè Rie. Sala Polivalente La Piccola



TAGGIA



21.00. ‘Notte di San Benedetto’ con falò e cascate di fuoco alle 21.30 in via Soleri e alle 22 in piazza Trinità

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. ‘Pedalata col Campione’ con la partecipazione dell’ex Ct della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani a cui potranno partecipare gratuitamente tutti gli appassionati di ciclismo con percorso dal Poggio alla Cipressa su alcuni dei tratti più suggestivi della Milano-Sanremo. Aregai Marina Hotel & Residence

ENTROTERRA

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MENTON



9.00-19.00. Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (ingresso libero). Fino al 3 marzo (più info)

9.00. Fête du Citron’: esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, fino al 3 marzo, ingresso libero (più info)

NICE



14.30. Battaglia dei fiori nell’ambito del Carnevale di Nizza: figuranti in costume sfilano su carri decorati con deliziosi fiori e inondano il pubblico con una pioggia di fiori. Place Masséna (più info)

20.30. Per il Carnevale di Nizza (151ª edizione), Corso Carnevalesco Illuminato: sfilata con i carri adornati con le loro luci più belle con animazioni visive si moltiplicano e di gruppi artistici e musicali lungo il percorso. Place Massena (più info)



22.45. Carnevale di Nizza: incenerimento del Re sul Quay degli Stati Uniti di fronte alla spiaggia dell'Opéra e fuochi d'artificio (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

10.00-17.30. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari, anche domani (cliccare questo link per leggere il programma)

DOMENICA 3 MARZO



SANREMO

10.55. Partenza regata del Festival della Vela a cura dello Yacht Club Sanremo. Al termine premiazione del Festival della Vela e dell’intero Campionato Invernale West Liguria 2023/2024. Specchio antistante la città (più info)

11.00-23.00. Tappa di selezione di ‘Compat Tour Italia’ articolata in tre parti: gala d’eccellenza che spazia da incontri Pro e amatoriali con atleti di indiscusso valore e selezionati per le loro capacità e qualità nel Pugilato, Mma, Kick Boxing, Muay Thai, e K1 Rule. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



21.15. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo ‘Quasi mio marito’ scritto e interpretato da Giancarlo Fares e Sara Valerio, con la regia di Nicola Pistoia (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



21.15. Serata musicale all'insegna del Jazz con il gruppo Riviera Jazz Connector formato da: Marco Neri, chitarra, Davide Fusi, pianoforte, Silvano Manco, contrabbasso, Marcello Repola, batteria. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA

21.00. ‘Delirio a due’: grande classico del teatro dell’assurdo scritto da Eugene Ionesco portato in scena da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



17.30. Fiaccolata di preghiera per le Famiglie che hanno perso un Figlio organizzata dalla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Città Alta presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie

OSPEDALETTI



10.00. Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi’, ‘Carciofo con gusto’: percorso enogastronomico tra i ristoranti aderenti + 'mercatino del gusto' con esposizione e vendita di prodotti tipici agro-alimentari lungo il boulevard, corso Regina Margherita

16.30. Nell’ambito dell’evento ‘È tempo di… Carciofi, pomeriggio di musica e ballo con 'Beatrice & Serena'. Sala Polivalente ‘La Piccola’, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



17.00. 38° Inverno Musicale: concerto sinfonico, Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, ingresso a pagamento



ENTROTERRA

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER



11.00-18.00. ‘Art en fête’: visita alla scoperta del castello-museo Grimaldi, degli ideatori, del patrimonio attraverso un percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale. Con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città alta (più info)

MENTON



9.00-19.00. Ultimo giorno del Salone dell’artigianato nell’ambito della 90esima ‘Fête du Citron’ (più info)

9.00. Fête du Citron’: ultimo giorno dell’esposizione con gigantesche sculture di agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero (più info)

14.00-16.00. ‘Fête du Citron’: sfilata dei carri addobbati con agrumi sulla Promenade du Soleil (più info)

MONACO

17.00. Spettacolo teatrale ‘Suite royale - Judith Elmaleh & Hadiren Raccah’ con Bruno Salomone e Julie de Bona. Théâtre Princesse Grace (più info)

18.00. ‘Recital di pianoforte con Simon Trpceski. In programma: Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Prokofiev. Auditorium Rainier III (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

10.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari (cliccare questo link per leggere il programma)



