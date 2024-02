Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi batte un top ten della classifica Atp al '500' di Acapulco

Risultato straordinario per il tennista sanremese Matteo Arnaldi che, nel primo turno dell’Atp 500 in corso di svolgimento ad Acapulco, ha battuto lo statunitense Taylor Fritz, numero 10 del ranking mondiale.

Per l’atleta matuziano quella di questa mattina (ora italiana) è la seconda vittoria contro un top ten della classicia mondiale della sua carriera. Arnaldi si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-4 e dopo aver recuperato un break di svantaggio. Nella seconda partita sembrava che avesse il match in pugno, ma lo statunitense piazza lo sprint vincente sul 3-3 e chiude il set per 6-4.

Nel terzo e decisivo Arnaldi torna a servire alla grande e con risposte particolarmente aggressive chiude con un netto 6-3, approdando agli ottavi di finale. Giochera contro Ben Shelton, altro statunitense numero 17 della classifica Atp.