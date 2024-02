Sanremo, successo per la 1a gara di ginnastica artistica maschile e femminile (foto)

L'ASD Insieme Sanremo ha organizzato domenica scorsa la prima gara del Campionato Regionale di ginnastica artistica maschile e femminile a Sanremo. Per l'Associazione è stato un appuntamento importante, il primo evento da quando è stata nominata responsabile CSEN per la Liguria. La referente CSEN Sonia Di Marcoberardino si dice contenta dell'organizzazione e aggiunge anche che gestire una competizione dove sono scesi in pedana più di 120 ginnasti tra i 4 e i 20 anni, in categorie e tipologie di gara differenti, è stata una dura sfida ma molto soddisfacente per i tanti sorrisi degli atleti e per il buon livello tecnico esibito.

All’appuntamento ha partecipato, oltre all’ASD Insieme Sanremo, anche l'ASD Vittoria di Vallecrosia. É intervenuto, inoltre, il Presidente CSEN Imperia Giuliano Ferrari che ha premiato le emozionatissime ginnaste e che il sodalizio sanremese ringrazia molto per il supporto. Debutto anche per lo Staff Giudici (Anfossi Sara, Filippi Beatrice, Minervini Gaia, Filippi Matilde e Viani Simona), costituito da ex atlete che hanno portato a termine il corso di formazione organizzato dallo CSEN Nazionale e che domenica, affiancate dai giudici esperti Sara Di Marcoberardino e Daniela Balestra, hanno giudicato la loro prima gara.

Le istruttrici Angelica Stella, Sonia Di Marcoberardino, Marzia Riccardi e Lara Astraldi si dicono molto soddisfatte dell'intensa giornata all'insegna dello sport e degli ottimi risultati ottenuti, ringraziano il loro efficiente Staff e le famiglie che saranno sicuramente di supporto anche per i prossimi appuntamenti che vedranno le atlete impegnate in gare regionali ed interregionali e spettacoli.