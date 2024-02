Per Seborga un weekend di successi nel FootGolf e nel muay thay

A decretare lo sfidante ufficiale del Bitta era così il tabellone del mattino che sanciva la vittoria dello Spezia FootGolf (vincitore Interregionale Nord Ovest 2023) su Rimini (Centro Nord), Motta (vincitore Nord Est nonchè team campione d’Italia in carica) e Fiuggi (club vincitore del Centro Sud nel 2023 nonchè campione italiano nel 2022). Il pomeriggio era quindi contraddistinto, sotto una pioggia ad intermittenza, dal derby della finalissima fra due squadre avversarie ma molto amiche che da anni rappresentano un vero e proprio vanto del FootGolf ligure. Suddivise in quattro gruppi di gioco Bitta e Spezia si sfidavano, anche davanti agli spettatori online di FootGolf Magazine, sulla distanza di 18 buche con una altalena incredibile di emozioni per arrivare così al finale che vedeva il Bitta, in svantaggio in tre delle quattro sfide, compiere una fantastica rimonta chiudendo con un pareggio ed una sconfitta le prime le due gare ma aggiudicandosi, entrambe all’ultima buca, le successive due sfide per un risultato finale di 2,5 punti a 1,5 che permetteva al team genovese di mantenere in bacheca la Team’s Cup ancora per un altro anno.

Grande festa quindi nel post partita per il club del Presidente Luca Taliercio con i complimenti della FCPS presente tramite il DS Matteo Bianchini: “Dopo tanti anni di FootGolf ho avuto l’onore ed il piacere di assistere per la seconda volta ad una gara di questo tipo – ha commentato il dirigente biancazzurro – e si tratta davvero di una formula fantastica ed avvincente in cui conta solo lo spirito di squadra ed in cui la componente psicologica vale forse ancora più che nelle altre competizioni di FootGolf. La vittoria di oggi insegna nuovamente che anche quando sembra tutto perduto ci può essere sempre una svolta. Alcuni colpi dei ragazzi, soprattutto nei momenti decisivi, sono stati da cineteca e tre sfide su quattro sono state decise all’ultima buca a conferma dell’altissimo livello delle due finaliste ma anche di tutte le squadre che hanno partecipato a questa manifestazione considerabile a tutti gli effetti un campionato italiano a squadre supplementare. Complimenti di cuore allo Spezia, squadra amica in costante crescita e già vincitrice di importanti trofei, e un caloroso ringraziamento al Bitta che in quattro anni di collaborazione ci ha regalato emozioni, gioie e vittorie ormai anche difficili da elencare.”

A distanza di qualche ora, nel mattino domenicale tailandese (circa le 6 italiane) arrivava poi a coronare un fantastico weekend la vittoria nella muay thai di Ludovica Ciarpaglini della Rua67 Academy di Firenze, da due stagioni partner della FCPS, impegnata in un match contro la padrona di casa Praewa Sitthayanu al termine di due settimane di stage presso il Malatesta Gym, team laziale con una sede anche in Tailandia. Seguita all’angolo proprio dal forte fighter Alessio Malatesta, la toscana faceva valere la sua superiorità conquistando il match con un k.o. al terzo round per quella che è a tutti gli effetti la prima vittoria di un atleta in rappresentanza della FCPS fuori dal continente europeo: “Complimenti di cuore a Ludovica per questa nuova impresa – ha concluso Bianchini – e se il record di maggiore distanza da Seborga per un evento con un atleta in nostra rappresentanza era già suo, sempre a Bangkok, ora è arrivata anche la prima vittoria extra europea. Ringraziamo anche da parte nostra Alessio Malatesta ed Alessio Bertelli, a cui si deve il video del match, e come di consueto la Rua67 Academy di Firenze con il kru Mirco Mugnaini e coach Cristiano Fallai che questa volta hanno seguito come noi il match da lontano non facendo però mancare consigli ed incitamenti in tempo reale. Speriamo davvero di poter tornare con una delegazione della FCPS ad assistere dal vivo ad un match di Ludovica al primo impegno in Italia.”

Formazione Bitta FootGolf Team vincitrice Team's Cup 2024: Andrea Ballabio, Edoardo Bosio, Carlo Brasesco, Salvatore Cannella, Matteo Cazzarotto, Iacopo Chiavacci, Enrico Diodato, Maurizio Fravega, Massimiliano Melis (C), Luca Taliercio (Presidente). Staff: Paola Sessa. Esponente FCPS: Matteo Bianchini