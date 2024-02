Il Judo club Simonazzi di Bordighera a Policoro per il campionato nazionale A2 (foto)

Sabato e Domenica 24- 25 Febbraio presso Palaercole di Policoro (MT) si è svolto il Campionato Italiano Cadetti A2, campionato Fijlkam.

Il Judo club Simonazzi di Bordighera con sede nella Piscina Comunale di Bordighera ha partecipato con Francesca Lanzafame cat 48Kg che dopo aver superato le qualificazioni regionali è salita sul tatami di Policoro con l’obbiettivo di conquistare l’ambita finale A1 che si terrà il 10 Marzo ad Ostia Lido al Palapellicone Fijlkam.

In una categoria con 31 atlete tutte agguerrite e pronte a strappare il pass per Roma, Francesca Lanzafame raggiungendo la finale per il terzo posto si aggiudica uno dei sei pass per la finale A1. Terminerà la gara in 5 posizione con piccole sbavature e perdendo per somma di ammonizioni.

Il Judo club Simonazzi forte di Calimera Alessia già qualificata per risultati alla Finale del campionato nazionale cadetti A1 aggiunge Lanzafame Francesca portando un risultato storico per la città di Bordighera con DUE atlete che parteciperanno ad una finale di campionato Italiano cadetti FIJLKAM.

Il tecnico Quaglia Filippo ringrazia le famiglie del Judo club Simonazzi per il sostegno e la fiducia dimostrata.