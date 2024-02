Esordio casalingo per le ragazze del Sanremo Rugby, la Seven vince il torneo di Legnano

Fine settimana di grandi soddisfazioni per il Sanremo Rugby.

Sabato la formazione femminile biancazzurra composta da Under14, seguita dai tecnici Anna Bossi e William Campi, e Under16, in collaborazione con le squadre affiliate Cogoleto, Reds, Savona e Cus Genova, ha disputato la prima partita dell’anno sul campo di Pian di Poma contro una formazione mista composta da Ivrea e Volvera.

“C’è ancora da migliorare, ma la voglia e la grinta non mancano nonostante sia stata una giornata difficile anche per via del meteo - commenta l’allenatore Andrei Huyru - ora analizzeremo la gara in video e lavoreremo sugli aspetti da migliorare”.

Al torneo hanno preso parte Alba, Fenici, Cuspo, Collegno, Cus Torino, Volvera, Cogoleto, Province dell’Ovest, Reds e Imperia per un totale di un centinaio di atlete presenti a Sanremo in arrivo dal Nord Ovest.

La Rugby Seven Under16 biancazzurra, invece, ha vinto il torneo di Legnano contro i padroni di casa, Seregno e Savona. L’evento si è svolto nell’ambito del progetto ‘Seven together’.

“Un grazie alla società e allo staff che hanno lavorato per portare i nostri ragazzi ad esprimersi al meglio in questa disciplina - dice l’allenatore Donato Nesta - il torneo ha dato tanti spunti interessanti sotto l’aspetto offensivo, mentre siamo stati sufficienti in difesa. Ma meglio così. Queste indicazioni ci permetteranno di mantenere il capo chino e lavorare per migliorarci sempre di più”.

“È stato un weekend da incorniciare per ragazze e ragazzi del Sanremo Rugby - concludono dalla società matuziana - i nostri atleti si sono distinti per i loro valori sia dentro che fuori dal campo. Un sentito ringraziamento anche alle società che insieme a noi stanno collaborando per il progetto femminile e un ‘grazie’ anche alle squadre che hanno preso parte al torneo organizzato sul campo di Pian di Poma”.