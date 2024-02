Basket. Successo per l'Olimpia Taggia contro Pallacanestro Busalla

“Stefano e Davide Zunino, 39 punti in due, non possono che essere considerati i trascinatori della partita vinta contro il Busalla, squadra di media classifica che a tratti è sembrata più concreta nelle azioni sotto canestro ma che non ha mai raggiunto i padroni casa, partiti in volata fin dal primo minuto”.

Con queste parole la società tabiese commenta il successo dello scorso weekend contro Busalla: “40 minuti di difesa a zona hanno arginato le incursioni dei piccoli ma non il solito Lambert e, soprattutto, hanno creato spazi per 6 “bombe” di Stefano Zunino. Con qualche partita in più rispetto agli altri, la Haka delle 'olive' si trova al quinto posto, in vista della trasferta a Ovada di domenica e, dopo una po’ di riposo, della importantissima sfida casalinga contro il Blu Ponente di Diano Marina, squadra con cui si contende un posto nei play-off”.

Olimpia Basket - Pallacanestro Busalla 76-57

Olimpia Basket: Lambert 19, Bogliolo, Zunino D. 19, Bellone, Guariglia 2, Formica (cap.) 3, Blasetta 8, Zunino S. 20, Paganini 5, Prinetti

Coach: Veneziano

Pallacanestro Busalla: Zerbo (cap.), Pierini 9, Armanini 4, Repetto, Mazzorana 22, Padova 4, Bisso, Scarsi 18

Coach: Cavargna