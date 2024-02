Sanremo, domani al Palafiori incontro di Asl1 sul tema "Alcol zero, ma con gusto: si può fare?"

Domani al Palafiori di Sanremo alle 10.30, nell'ambito della manifestazione 'Master Expo, si svolgerà un confronto sul tema: "Alcol zero, ma con gusto: si può fare?"

Per l'ASL1 imperiese Interverranno: il direttore generale, dr.ssa Maria Elena Galbusera, il dr. Francesco Sferrazzo, direttore sanitario ASL2 e già direttore Dipartimento di Prevenzione ASL1, il dr. Rocco Iudici, direttore sostituto "Gestione e Promozione, Salute e Sicurezza", la dr.ssa Stefania Demontis, responsabile "Nutrizione territoriale e CDA" e il dr. Marco Mollica, direttore Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze

Nel corso dell'incontro i vari professionisti ASL, ciascuno per la propria competenza, offriranno il proprio punto di vista sul tema, nel corso di una masterclas condotta dal Daniele Allegretti (Vicepresidente I.M.A.H.R sezione Barman e delegato I.M.A.H.R).

Durante la dimostrazione verrà presentato per la prima volta un inedito cocktail analcolico, un drink sano ed energizzante, basato su ingredienti salutari e presenti in tutte le case. Un ricetta che MASTER EXPO ha donato ad ASL1 per promuovere una nuova consapevolezza di bere: AlcolZero - Gusto a Mille.