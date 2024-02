Claudio Battaglia per Rolando sindaco: “Remare insieme per portare Sanremo nella giusta direzione”

Iniziano ad essere resi noti i primi nomi dei candidati che correranno al fianco del candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando, nella lista civica a suo sostegno denominata 'Sanremo Domani'.

Uno di essi è il Dott. Claudio Battaglia presidente provinciale della Lilt e Responsabile della Breast Unit e Senologia di Asl1, che ha sciolto le riserve e sarà al fianco di Gianni Rolando.

“Con Claudio Battaglia – afferma il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando – ci accomunano anni e anni di amicizia fraterna e sincera, oltre alla passione del canottaggio. C'è una bellissima foto che riassume la nostra amicizia, di me e lui in barca a remare ma soprattutto la voglia di gareggiare insieme per raggiungere traguardi importanti. Insieme a Claudio ed a tanti amici – conclude Rolando -, lavoreremo con impegno e tenacia per la Sanremo del domani”.