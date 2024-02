Taggia: trionfo per la 41esima edizione di San Benedetto Revelli 2024. I vincitori (foto)

Si è appena conclusa la 40+1 esima edizione dei Festeggiamenti in onore di San Benedetto Revelli a Taggia e già si pensa all'edizione del 2025. La manifestazione è stata un successo sotto ogni punto di vista, sia per la grandissima affluenza del pubblico e dei turisti, che la riuscita delle storiche ambientazioni; il corteo finale a cospetto delle istituzioni e della giuria qualificata è stato un vero e proprio trionfo tra storia e tradizioni.

"La nostra manifestazione - dichiarano i responsabili del comitato - sta diventando ogni anno sempre più apprezzata dal grande pubblico. La popolazione in questi tre giorni, mette in campo le sue qualità e il senso di appartenenza alle proprie radici.

Questa non è solo una manifestazione ma un modo per esprimere tutti quei valori di una comunità che negli anni si sono rafforzati. L'aspetto liturgico per San Benedetto Revelli e il riconoscimento per l'avvenimento del 1625 con l'accordo del consiglio comunale, sono tutt'oggi il segnale di legame alla città e proprio per questo, tutti gli anni cresce la passione da parte di tutta la popolazione nel mantenere questa tradizione.

Ogni anno vediamo i risultati dello sforzo che viene messo in pratica e in questa edizione, grazie anche ad un lavoro strutturato di comunicazione e pianificazione dell'evento, si è potuto vedere e capire come nel futuro potrà esserci quella crescita ulteriore che potrà far classificare la manifestazione di Taggia tra le più importanti del suo genere, al fine di dare lustro al territorio e soddisfare anche gli aspetti di richiamo turistico, economico e culturale che la città merita.

Vogliamo ringraziare la giuria molto preparata che ha seguito la manifestazione e con la quale si è stretta oltre che una collaborazione, anche un'amicizia personale.

Giuria composta da: Enzo Storico attore regista di cinema e teatro Roma, Roberto Lippolis regista Roma, Elisabetta Gnignera storica del del costume e delle acconciature d'epoca Viterbo, Maria Elena Buslacchi antropologa ricercatrice al Centre Mediterraneen di sociologia scienze politiche Università di Aix-Marsiglia, Renzo Guardenti professore di storia del teatro e dello spettacolo Università di Firenze, Daniele Tinterri funzionario dell’Archivio di Stato di Genova Franco Boggero storico dell'arte ex funzionario Sopraintendenza beni artistici storici della Liguria curatore mostre e numerose pubblicazioni.

Un ringraziamento va inoltre a tutte le autorità intervenute nelle giornate di festa, il sindaco di Taggia Mario Conio, il vice sindaco Espedito Longobardi gli assessori Laura Cane, Daniele Festa, Barbara Dumarte, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il vice presidente della Liguria Alessandro Piana, l'assessore Regione Liguria Marco Scajola, la consigliera Regione Liguria Chiara Cerri

Ospite d'onore della manifestazione il conduttore televisivo e radiofonico di RDS Claudio Guerrini, il quale ha espresso il suo entusiasmo per la manifestazione, per tutta l'organizzazione e per l'accoglienza.

Un sentito ringraziamento va al lavoro dei 9 rioni, Ciazo, Orso, Piazza Nuova, Pozzo, Paraxio, Santa Lucia, Pantano, San Sebastiano, Trinità e tutte le persone che lavorano e collaborano con loro, senza le quali non sarebbe possibile ottenere questi traguardi.

Inoltre si ringrazia per la messa in onore di San Benedetto Revelli, Don Lucio Garibaldi, Don Antonio Arnaldi e il maestro di musica a Giorgio Revelli

A tutto il Comitato dei Festeggiamenti di San Benedetto va inoltre un merito per l'impegno e la volontà nel tenere viva questa grande festa.

Ospiti della manifestazione, il Sestiere Burgu di Ventimiglia e i Falconieri del Re di Siena. A loro i ringraziamenti per le belle esibizioni

L'evento è stato presentato dal conduttore Maurilio Giordana"..