Sanremo: il 16 marzo torna la stagione teatrale del Casinò con ‘Mettici la mano’, di Maurizio De Giovanni

Sabato 16 marzo alle 21 appuntamento con la stagione teatrale del Casinò di Sanremo con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra che interpreteranno ‘Mettici la mano’, di Maurizio De Giovanni.

Dopo il successo dei primi appuntamenti con Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo ed Enzo De Caro, cresce l’attesa per la pièce di Maurizio De Giovanni incentrata su alcuni dei personaggi cardini del ciclo del Commissario Ricciardi. In ‘Mettici la mano, sabato 16 marzo alle 21, i personaggio saranno in scena rispettivamente nei panni del brigadiere Milone, di Femminiello e di Melina, impegnati in una riflessione sull’esistenza nel fragore della guerra.

La stagione teatrale continuerà con Savino Zaba il 23 marzo e il 25 aprile con Edy Angelillo, Paolo Triestino e Emanuele Barresi. Sempre presente la promozione studenti in galleria: biglietto a 5 euro per gruppi di dieci studenti con insegnante e biglietto a € 4 per gruppi di venti ragazzi con docenti.