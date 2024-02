Vela: a Sanremo il quarto atto delle Dragon Winter Series

A Sanremo quarto ed ultimo atto delle Dragon Winter Series, il campionato invernale classe Dragone.

“Bellissime condizioni anche in quest’ultima serie ed un programma rispettato in pieno - dicono gli organizzatori - cinque le prove portate a termine con uno scarto applicato. Sabato tre bellissime prove con un vento variabile da 200 gradi sugli otto nodi. Domenica un vento da Ponente, iniziato sui 8/10 nodi per poi salire a 19 nodi ha permesso di svolgere altre due belle prove di giornata”.

Sul podio a dominare quest’ultima tappa è stata ITA 79 Transbunker timonata da Yevgeni Blaslavets insieme ai due fratelli Andrea e Vittorio Zaoli. Secondi UAE 17, davanti alla barca irlandese Sir Ossis of the River.

Nella classifica overall dell’intero campionato invernale classe Dragone si conferma al primo posto Transbunker, secondo posto confermato per UAE 17 e terzi i tedeschi di GER 1232 JAM, timonata da Christian Einfeldt.

“Lo Yacht Club Sanremo sarà ancora capitale di questa classe a marzo - concludono gli organizzatori - dal 21 al 24 con la International Italian Dragon Cup Paul&Shark Trophy”.