La Riviera dei Fiori Softair Sanremo vince la prima tappa di Campionato Regionale Softair Aics

Domenica scorsa, 25 febbraio 2024, si è giocata la prima gara di Campionato Regionale Softair AICS. Il Team della Riviera dei Fiori Softair Sanremo composto da: Alfredo Tinelli, Lorenzo Ciccone, Maurizio Nobbio, Tiziano Carbonetto, Roberto Crespi, Sergio Latella, si è aggiudicato il primo posto assoluto posizionandosi così in testa al Campionato Regionale.

“È stata una gara impegnativa” dice Alfredo Tinelli, Caposquadra e Presidente della ASD Riviera dei Fiori Softair Sanremo, che poi continua: “è sempre difficile ripetersi e noi siamo chiamati a farlo; siamo arrivati a questa prima giornata di campionato da Campioni in carica dell'anno precedente e ovviamente c'erano grandi aspettative, ma nel nostro sport non è mai dato per scontato nulla. La gara in se riserva sempre delle difficoltà e bisogna essere bravi ed avere un grande spirito di squadra per affrontarle nel modo giusto, penso sia stata questa la nostra forza durante la competizione. Siamo riusciti, nonostante la formazione un po' rimaneggiata per via di qualche assenza a imporre il nostro gioco e questo ci ha dato molta fiducia".

“Non poteva esserci modo migliore per iniziare la stagione agonistica 2024 se non con una bella vittoria. Il nostro affiatamento, la dedizione a questo sport e gli allenamenti domenicali ci hanno dato modo di toglierci un sacco di soddisfazioni in questi anni. I numerosi titoli conquistati ci hanno spinto a dare sempre di più per riuscire a ripeterci. Sappiamo che da Campioni in carica siamo la squadra da battere e questo non può fare altro che riempirci di orgoglio e motivarci a portare altre coppe e altri titoli nella nostra Città”.