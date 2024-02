Calcio a 5, Serie C: l'Airole torna alla vittoria contro il Caramagna e rinforza il posto play-off

Ritorno alla vittoria dopo tre sconfitte per l'Airole FC nella decima giornata del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Fra le mura amiche del PalaRoja infatti i biancoverdi hanno superato per 5-1 il Caramagna al termine di un match in cui gli ospiti si sono comunque resi spesso insidiosi tentando di rientrare in partita fino ai minuti finali.

Nonostante un primo tempo di marca locale contraddistinto da tante occasioni era un errore difensivo a propiziare il primo gol delle viverne con Filippo Caramello Canzone servito da Davide Trama. Un Airole sempre propositivo, col portiere Mario Rositano spesso impegnato come uomo in più per la manovra offensiva, arrivava così a confezionare ancora altre opportunità, fra cui un tiro dalla distanza dello stesso Rositano, riuscendo ad ottenere il raddoppio grazie ad una bella azione di squadra conclusa da Mirco Trinchero su nuovo assist di Trama per il 2-0 con cui si chiudeva anche il primo tempo dopo un paio di occasioni ospiti fra cui un legno.

La ripresa si apriva poi con l'arrembaggio ospite alla ricerca del pareggio con Rositano che, tornato prepotentemente al suo ruolo di protezione dei pali, era costretto ad una serie di interventi ravvicinati che impedivano al Caramagna di riaprire il match. Ed era proprio un rinvio del portiere a servire Trama per il gol del 3-0 dopo un primo rimbalzo del pallone sul palo seguito dal tap in vincente. Un Caramagna mai domo segnava però immediatamente la rete del 3-1 riproponendo per altri dieci minuti il canovaccio di inizio secondo tempo con Rositano ancora costretto agli straordinari per salvare il risultato. I gol che chiudevano i conti arrivavano così nei minuti finali con Rossano Buono e Capitan Marco Foti pronti a ricevere i passaggi di Mirco Trinchero e di Davide Trama che consacrava così la sua serata da assist-man impreziosita dal terzo gol.

Un risultato quindi molto importante per l'Airole che a quattro gare dal termine della regular season sale a 12 punti rafforzando il quinto posto in classifica, ultimo valido per i playoff, raggiunge la salvezza matematica grazie alla contemporanea sconfitta del Genova Calcio a 5 a Taggia e stacca di sei punti il Genova Futsal battuto dal Bordighera. La prossima giornata, in programma sabato proprio in casa dei genovesi, sarà quindi un vero e proprio spareggio in chiave playoff.