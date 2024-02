Basket: Bvc Sanremo sconfitto in trasferta dal Valpetronio Casarza Ligure

Il Bvc Sanremo ha perso in volata sul campo levantino del Valpetronio Casarza Ligure, dopo essere stato avanti all’intervallo lungo (50-47). Da segnalare i 44 punti realizzati dal centro Luca Colombo, i 20 di Tacconi e i 18 del giovane Borro. Purtroppo era sempre assente l’infortunato Markishiq.

“Sarò ripetitivo, ma si può fare copia/incolla delle mie dichiarazioni post partite scorse - commenta l'allenatore giocatore Alessandro Deda - anche col Valpetronio, infatti, i ragazzi hanno disputato una prova di alto livello, mancando il tiro del pareggio a 30 secondi dal termine. Colombo, Tacconi e Borro sugli scudi offensivamente, ma davvero la squadra ha giocato assieme e contribuito a cercare la vittoria, che è l’unica cosa che ci è mancata. Ora ci aspettano quattro gare consecutive in casa, poiché veniamo da un mese consecutivo di trasferte, nelle quali dovremo far valere il fattore campo. Abbiamo sempre perso con scarti minimi, testa e fiducia per le gare di ritorno, che saranno tutti scontri diretti, sperando di recuperare presto anche Markishiq, out da tre gare per infortunio, altro giocatore molto importante per noi. Ripeto, è la squadra che sta giocando bene, perché ha dentro dei valori ed è a questo che dobbiamo aggrapparci. Avremo, finalmente, l’aiuto del nostro pubblico”.