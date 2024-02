Taggia: prosegue l’iter per la Casa di Comunità all’interno della stazione

Il sindaco Mario Conio commenta: “Con grande piacere l’Asl 1 Imperiese ci ha confermato che i lavori inizieranno nei prossimi mesi. Dopo la firma per l’utilizzo in comodato d’uso del primo piano della struttura, avvenuta lo scorso ottobre, a breve potrà partire la gara di assegnazione dei lavori. Questi dovrebbero iniziare entro la fine dell’estate. Il termine ultimo per la realizzazione del fondamentale presidio sanitario è fissato per il 31 dicembre 2026, ma Asl è fiduciosa in un termine anticipato, entro la fine del 2025”.