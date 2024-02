Il Sestiere Burgu di Ventimiglia al corteo storico di Taggia: Ramon Bruno "Un'esperienza unica"

“E’ stata un’esperienza unica. Il Sestiere Burgu è stato uno dei protagonisti della 41a edizione dei Festeggiamenti di San Benedetto Taggia, corteo storico e ambientazioni tra i più celebri in Italia”.

Lo ha detto Ramon Bruno, presidente del noto gruppo di Ventimiglia. “Abbiamo iniziato con il tempo non proprio a favore già sabato, racconta il presidente, quando nel pomeriggio le condizioni meteo sono cambiate, ma i ragazzi non si sono scoraggiati, pensando al giorno successivo. Sin dal mattino di domenica splendeva il sole e i preparativi si sono potuti svolgere per la rappresentazione del pomeriggio. È stata l’occasione per sfoggiare le nuove divise in onore di questo evento, tutti i ragazzi hanno messo a disposizione la loro volontà e le loro capacità per emozionare il pubblico con ritmo ed eleganza. Gli applausi sono stati la dimostrazione di un gradito spettacolo”.

“Questa passione ci rende fieri perché certi valori vanno tenuti vivi nel tempo come le tradizioni, l’amicizia e l’arte. Pensiamo sempre al passato e al presente per proiettarci nel futuro con tutto quello che abbiamo costruito. La manifestazione ne è stata l’esempio, abbiamo inserito la piccola tamburina Sofia e come detto all’inizio, rinnovato tutto il nostro storico abbigliamento. Vogliamo ringraziare per tutto l’impegno, conclude il presidente, i nostri Musici, Veronica Asia Chiara Simone Alfonso Pamela, Gli sbandieratori, Luca Giorgia Fortunato Vincenzo Ariel Davide Giuseppe Yuri. Il Gonfalone, Ramon e Michela e infine la piccola tamburina Sofia”.