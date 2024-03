Spesso arrivare alla sostituzione scaldabagno non è facile perché magari noi lo abbiamo da molti anni e ci siamo trovati bene con lo stesso sia per quanto riguarda le prestazioni in generale e sia soprattutto per quanto riguarda l'efficienza energetica che poi è la prima cosa che si guarda non solo con uno scaldabagno, ma anche con una caldaia e con un condizionatore.

Solo che tutto ha un inizio e ha una fine e quindi anche lo scaldabagno migliore arriverà alla fine del suo ciclo di vita ed è chiaro che una persona potrebbe andare in confusione perché non è una scelta facile sceglierne uno nuovo perché ce ne stanno tanti e soprattutto molte persone poi vanno in ansia perché sanno che dovranno fare un investimento economico e quindi ne parlano in famiglia.

Di fatto poi l'investimento per uno scaldabagno è un investimento importante, considerando che lo stesso ci fornisce acqua calda che ci può servire per vari motivi che riguardano la nostra igiene personale e quindi farci una doccia calda rilassante, così come non ci può servire per lavare i piatti senza usare l'acqua fredda.

Chiaramente non possiamo fare a meno di uno scaldabagno se in casa non c'è una caldaia, perché ove ci fosse quest'ultimo la stessa come sappiamo ci serve sia per riscaldarci ora nei mesi invernali però ci serve anche per avere acqua calda tutto l'anno e quindi uno scaldabagno diventerebbe inutile.

Tra l'altro spesso le persone vanno in confusione perché non capiscono bene qual è il momento giusto per far sostituire il loro vecchio scaldabagno e magari cercano di farlo riparare fino all'ultimo, solo che poi spesso sono gli stessi tecnici che si si sono occupati a lungo della sua manutenzione e che ora magari le stiamo contattando spesso e volentieri per interventi di riparazione che ci spiegano che non vale la pena continuare a spendere soldi per uno scaldabagno che vale poco.

Ci sono vari segnali che ci fanno pensare che dobbiamo far sostituire il nostro scaldabagno

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte potenzialmente se parliamo ad esempio di quandoquando ci sono dei rumori che mai avevamo sentito da quando abbiamo acquistato.

Questo vuol dire che se ci muoviamo con un po' d'anticipo e quindi non aspettiamo quel giorno che poi lo scaldabagno si blocca e a quel punto dobbiamo fare tutto di fretta, avremo la possibilità di farci fare varie consulenze preacquisto per capire quale può essere il modello più adatto e quindi per esempio se può essere uno ad accumulo o uno istantaneo oppure uno a gas o un elettrico.

I fattori da tenere in considerazione sono vari e intanto si parte da un budget che deve essere sempre stanziato e poi per esempio le esigenze di acqua calda di una famiglia non sono le stesse di un single e di questo bisognerà tenerne conto prima della scelta.