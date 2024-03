Prima di parlare nello specifico di un noleggio estintore ad acqua dobbiamo specificare che quest'ultimo è un dispositivo che viene utilizzato per spegnere degli incendi che sono causati da materiali solidi e parliamo in particolare di tessuti o anche di carta o di legno.

Questi estintori sono stati costruiti e prima ancora progettati per poter erogare acqua sotto pressione ed è un'acqua che sopprimerà le fiamme ed è chiaro che questo tipo di estintore ha delle caratteristiche e ha dei pro e dei contro rispetto agli altri estintori che si trovano sul mercato.

Come si intuisce dal nome l'agente estinguente sarà l'acqua e sappiamo che quest'ultima è molto efficace per spegnere un incendio che viene causato da materiali solidi perché raffredda la fonte del fuoco e soprattutto abbassa la temperatura e interrompe quella che viene chiamata in gergo reazione di combustione.

Questi estintori sono perfetti per questo incendio di classe A che per esempio poi includono anche la gomma e la plastica, però per esempio potrebbero essere poco adatti per gli incendi di classe B che riguardano i liquidi infiammabili o quelli di classe C che riguardano le apparecchiature elettriche.

Un'altra cosa molto importante da sottolineare rispetto agli stessi è che sono molto semplici da usare, nel senso che basterà rimuovere il tappo di sicurezza e puntare il getto d'acqua verso la base del fuoco e premere il grilletto ed è chiaro che un estintore del genere potrà essere utilizzato anche da persone che non sono addestrate per farlo.

Per questo poi se andiamo a cercare delle informazioni su questo estintore la parola chiave sarà sicurezza anche perché l'acqua è un agente non tossico e quindi non rilascia residui dannosi dopo l'uso e quindi può essere utilizzato anche se ci sono persone e se ci sono animali e questa non è una cosa da poco se ci pensiamo bene.

In certi casi può essere conveniente noleggiare un estintore ad acqua invece che acquistarlo

Per quanto riguarda il noleggio lo stesso può essere utile a breve termine per un evento temporaneo e parliamo di una fiera o un concerto o una manifestazione sportiva ed è chiaro che in questi casi non conviene acquistarli ma conviene noleggiare.

Noleggio a breve termine che potrebbe essere utile durante un lavoro di costruzione o ristrutturazione temporanea e quello serva a garantire la sicurezza sul cantiere.

Poi teniamo presente che molti si fanno attrarre dalla possibilità di noleggiare un estintore ad acqua anche perché avranno incluso all'interno dello stesso noleggio la loro manutenzione e questo potrebbe rendere il noleggio anche a medio e lungo termine conveniente, fermo restando che poi bisogna sempre analizzare nel caso per caso.