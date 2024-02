821 Risotto Sanremo hanno decretato il successo del Piatto del Festival 2024

821 Risotto Sanremo sono stati serviti dai circa 30 ristoranti che hanno aderito alla Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo presentando appunto in extra carta il Piatto del Festival.

L’iniziativa è del nostro gruppo editoriale e di CNA Imperia ed ha raccolto un ottimo risultato considerando la prima edizione nazionale, con anche una adesione internazionale, da Malta.

“Il nome Sanremo è entrato – commenta il direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano – in ristoranti fuori provincia ed anche esteri. Per noi un successo pensare che chi era in un locale lontano poteva scegliere un piatto creato a Sanremo, per promuovere i prodotti del territorio e la nostra cultura turistica.”

Il “Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio” è stato creato dal noto Chef Enrico Derflinger - Presidente Euro-Toques International, insieme al vice presidente Filippo Sinisgalli.

“Il prossimo anno – afferma il nostro editore – proporremo già due piatti nella rassegna, il Risotto Sanremo ed il dolce creato quest’anno dallo stellato Paolo Griffa dal nome "Nel giardino dei fiori di Sanremo". Arriveremo in pochi anni ad avere un menù completo, con al centro i prodotti del territorio, per dare alla città del Festival uno strumento di marketing turistico efficace.”

Chi desidera maggiori informazioni può scrivere a media@morenews.it