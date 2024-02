Sanremo: fango e acqua dai blocchi di cemento in via Dante, interviene il consigliere Bellini “Situazione non più sostenibile”

“Da oltre vent'anni i residenti del condominio di fronte e tutti coloro che transitano per via Dante devono fare i conti con questa situazione di pericolo e degrado. Pietrisco e fango fuoriescono dai blocchi di cemento ogniqualvolta piove, rendendo scivoloso il fondo stradale e creando pozze con relativi schizzi addosso a chi transita a piedi”.

Così interviene il consigliere comunale di maggioranza, Umberto Bellini, in merito alla situazione di via Dante in caso di pioggia.