Pallavolo: nuova sconfitta per il Grafiche Amadeo che si arrende al cospetto dell’Alto Canavese

Il Grafiche Amadeo cede di schianto al cospetto della nuova capolista del campionato nazionale maschile di pallavolo di serie B. I gialloneri di Cesare Chiozzone incassano l’ennesimo 3 a 0 (25-15, 25-19, 25-16) di fonte ad una delle maggiori candidate al salto di categoria. L’avversaria di turno, l’Alto Canavese, squadra che fa del piccolo palazzetto di Courgné (una cinquantina di chilometri più a nord di Torino) il proprio fortino, dispone soprattutto di una rosa eccellente, tra le più attrezzate del torneo, composta da giocatori in grado di fare la differenza sia in fase difensiva che offensiva.

«Un’avversaria coi fiocchi contro la quale ci siamo battuti bene – il commento del trainer del sodalizio matuziano, Cesare Chiozzone – abbiamo balbettato un pochino in avvio, ma ci siamo ripresi bene chiudendo la gara in crescendo. Rientriamo soddisfatti, consapevoli di aver disputato, nonostante le ormai note difficoltà che limitano le nostre potenzialità, una prova convincente. Abbiamo dovuto fare fronte ad altri infortuni (Riccardo Cirilli ha dovuto lasciare a gara in corso per il riacutizzarsi di un risentimento muscolare; lo stesso è accaduto a Manuel Travella), ma siamo comunque riusciti a gestire la gara al meglio. Siamo usciti dal campo col sorriso, soddisfatti della nostra prestazione, consapevoli della crescita e della maturazione dei giovani e dell’intero gruppo aspetto che, in previsione futura, è ciò che maggiormente ci interessa. Questo campionato è ormai irrimediabilmente compromesso. Il nostro obiettivo è quindi quello di porre le basi per arrivare, la prossima stagione, ad affrontare la prossima stagione con una formazione composta prevalentemente da elementi giovani, ma pallavolisticamente formati».

I risultati delle altre gare della 16esima giornata: Yaka Malnate – Volley Parrella TO 3-0; Saronno –

Zephir Mulattieri SP 3-0; Ilario Ormezzano BI – Mercatò Alba 3-2; Rossella ETS Caronno – Sant’Anna TomCar TO 1-3; Trading Log SP – PVLCerealterra Ciriè 3-2. Ha riposato: R&S Mozzate.

Classifica: Alto Canavese TO 36, Sant’Anna TomCar TO* e Rossella ETS Caronno 35, PVL Cerealterra Cirié e Yaka Volley Malnate VA 31, Trading Log SP 24, Parrella TO 23, Mercatò Alba* 18, Ilario Ormezzano BI e Saronno 16, R&S Mozzate* 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 2. *=Una partita in meno.