Calcio, Promozione: il Ventimiglia è inarrestabile, supera il Pra 3-1 e consegue la terza vittoria consecutiva

Il cammino verso la scalata ai play-off prosegue per il Ventimiglia avendo conseguito ininterrottamente l'ottavo risultato utile dall' inizio del girone di ritorno, inanellando la sua terza vittoria consecutiva.



Contro un mai arrendevole avversario, i frontalieri, riuscivano a segnare già al 19' con Sparma il quale, dopo aver ricevuto un lancio da Cassini, si costruiva il gol liberandosi dalla marcatura di Leotta e poi con un numero dei suoi, col mancino infilava l'angolo opposto battendo l'esterrefatto portiere Lepri. I locali legittimavano il vantaggio andando vicino al raddoppio in un paio di circostanze; al 35' con Bastita, salvataggio in extremis di Favorito e poi col palo colpito da Cassini e la traversa colpita da Gambacorta.



All'inizio della ripresa, i genovesi, rimanevano in 10 per l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Favorito, nell'occasione, si accendeva una mischia e l'arbitro espelleva anche il nervoso ventimigliese Addiego. Al 10', sugli sviluppi di una punizione per i granata, arrivava il raddoppio con un tiro rasoterra angolato di Cassini .Nel frattempo, si scatenava sul terreno di gioco un nubifragio che non incuteva timore per i giocatori in campo che non si risparmiavano, continuando a cercare la via della rete con Gambacorta il cui tiro era respinto coi piedi da Lepri. Al 32', un po' a sorpresa, il Pra riduceva le distanze con Calvi che metteva in area un pallone per Akkari il quale non agganciava la sfera ingannando così il portiere Scognamiglio che subiva il gol. I genovesi, credevano nella rimonta, ma in contropiede al 46', il Ventimiglia metteva al sicuro il risultato: Cassini (protagonista in tutte le reti ventimigliesi) che appoggiava sulla destra a l'accorrente Bastita, che metteva in rete chiudendo di fatto l'incontro.



Il Ventimiglia, continuando spedito di questo passo può pensare seriamente e non è un'utopia, ai play-off, con ancora sette giornate da disputare, tutto è possibile. queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Arena, Addiego, Peirano, Zampella, Ierace, Cassini, Bastita, Gambacorta, Sparma, Latella. Sono subentrati: Giglio, Verardi, Lorenzi, Planet, Felici. Allenatore. Massullo.



PRA: Lepri, Calvi, Leotta, Rossini,Favorito,Marchelli,Larosa, Rejaibi, Akkari, Gjoka, El- Amraqui. Sono subentrati:Mazzarello, Marino, Fazzi. Allenatore: Odescalchi.



Arbitro: Filippo Morbelli (Sez. di Albenga). Assistenti: Osama Chamchi e Nicolò Filippi (entrambi della Sez. di Savona).