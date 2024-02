Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti gioca da grande, con l’Argentina finisce 1-1

Secondo derby del Ponente per l’Ospedaletti. Dopo l’ampio successo interno di domenica scorsa contro la Polisportiva Sanremo 2000, gli orange ospitano al ‘Ciccio Ozenda’ l’Argentina Arma, seconda forza del campionato.

Sin dai primi minuti le due squadre danno vita a una partita di qualità giocata su ritmi alti, affrontandosi a viso aperto. L’Argentina si rende pericolosa con una conclusione di Brizio neutralizzata da Bazzoli, l’Ospedaletti risponde con alcune azioni offensive, ma senza inquadrare lo specchio della porta. La prima frazione si chiude così a reti inviolate.

A inizio ripresa il direttore di gara concede un calcio di rigore molto contestato per il presunto fallo di Russo su Negro. Dal dischetto va Tarantola, Bazzoli intuisce ma non riesce a respingere. Ospiti in vantaggio al 50’.

Nel giro di 25 minuti l’Ospedaletti fa valere la propria qualità di gioco e raddrizza il match. Al 75’ il pari firmato da Schillaci. Azione in tandem con Bosio conclusa con una bordata del numero 7 orange che si infila all’incrocio dei pali. L’Ospedaletti, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Ferrari, continua a produrre gioco, fa esordire il classe 2006 Di Nicola e sfiora la rete della vittoria prima con l’azione personale di Barbagallo che si vede negare la gioia del gol dall’ottimo intervento di Brizio e poi con il colpo di testa di Cianci che finisce alto sopra la traversa.



“Sono orgoglioso dei ragazzi, è stata una bella partita di categoria superiore - commenta mister Fabio Luccisano al termine della gara - rischiare di vincerla nonostante il gol subìto su un rigore molto dubbio e l’inferiorità numerica per 25 minuti con un’espulsione esagerata è una grande dimostrazione di qualità. I ragazzi meritano tutti i complimenti, hanno giocato bene contro un’ottima squadra, abbiamo dimostrato di essere al loro livello”.

Ospedaletti - Argentina Arma 1-1

Marcatori: 50’ Tarantola (r), 75’ Schillaci

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saih (14 Caffi), 4 Barbagallo, 5 Ferrari, 6 Cianci, 7 Schillaci, 8 Crudo (17 Di Nicola), 9 Siberie (18 Verbicaro), 10 Grifo, 11 Bosio

A disposizione: 12 Galli, 13 Bacciarelli, 15 Bestagno, 16 Molinari, 19 Avandro

Allenatore: Fabio Luccisano

Argentina Arma: 22 Brizio M., 3 Fici, 5 Ambesi, 8 Tarantola, 10 Cuneo (11 Di Donato), 15 Cabello (19 Garibaldi), 18 Brizio G. (29 Elettore), 21 Alasia (7 Grandi), 23 Negro, 26 Rotolo (27 Conrieri), 28 Elkamli

A disposizione: 1 Ventrice, 6 Calvini, 9 Calderone, 17 Valenzise

Allenatore: Andrea Moraglia

Arbitro: Sig. Tommaso Miraglia (Imperia)

Ammoniti: Bosio, Ferrari, Russo, Verbicaro, Di Nicola, Rotolo, Elettore, Fici, Negro, Di Donato

Espulso: Ferrari